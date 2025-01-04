Для спасения демографической ситуации в Латвии надо мотивировать женщин рожать четыре, пять или шесть детей, считает главный редактор портала консервативной мысли Telos, доктор древнегреческой филологии Агнесе Ирбе. Дочь экс-премьера Мариса Гайлиса. По ее мнению, социальные и экономические аргументы, которые чаще всего называют в качестве препятствий для расширения семьи - "фальшивы". Лучше жить в бедности и иметь много детей, чем страдать от одиночества в старости. Рождение детей - это обязанность, считает Ирбе, и сожалеет, что о патриотизме недостаточно говорят в этом контексте. "С такими плохими показателями рождаемости мы не можем выжить".

"Мне пришлось признать, что у меня осталось очень мало времени (чтобы родить детей), как и у моих подруг, одноклассниц, бывших коллег. Я вижу вокруг себя это поколение либеральных людей, образованных, светлых, умных людей и достаточно граждански активных, но у них нет семей, нет потомков, или только у некоторых из них [есть семья]. Мы никак не можем достичь абсолютного минимума [рождаемости], который должен быть - 2,1 ребенка на одну женщину. Сейчас этот показатель приближается к 1,24 - он драматически низок, значит очень быстро нужно что-то делать", - сказала Ирбе.