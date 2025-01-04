После праздников оживает политическая жизнь: на следующей неделе президент Эдгар Ринкевич в Рижском замке начнет серию встреч с представителями всех парламентских фракций, приуроченную к началу зимней сессии Сейма. Также президент сформулировал стратегические цели, которыми бы следовало заняться правительству: укрепление безопасности, улучшения в демографии и экономике.

Во вторник, 7 января, состоится встреча президента с самой крупной фракцией в Сейме - премьерским "Новым Единством". В среду, 8 января, в Рижском замке будет гостить еще одна правительственная фракция - Союза "зеленых" и крестьян, следует из календаря президента.

Дальнейшее расписание встреч пока неизвестно. В Сейме представлены 7 политических сил: коалиционные "Новое Единство", Союз "зеленых" и крестьян, "Прогрессивные", а также оппозиционные - "Объединенный список", Национальное объединение, "Латвия на первом месте" и "Стабильности!".

Правительству Латвии следовало бы работать над достижением трех стратегических целей: укреплением безопасности, улучшениями в демографии и экономике, отметил в пятницу в интервью телеканалу TV3 президент Латвии Эдгар Ринкевич.

По словам президента, в прошлом году стратегические цели правительства по сути не были определены, но в этом году их должно быть не менее трех. Первой он назвал остановку демографического спада: в этой сфере есть вещи, на которые правительство может повлиять, например, финансовая поддержка молодых семей, и вещи, влияющие на рождаемость, но не зависящие напрямую от нынешнего правительства, такие как демографические ямы 90-х годов и влияние войны.

В качестве второй стратегической цели, над достижением которой следует работать правительству, Ринкевич назвал вопросы безопасности, и в этой сфере, по мнению президента, правительство можно похвалить за уже проделанную работу. А третьей целью должно стать стимулирование экономического роста.

Если достичь этих целей, доверие к правительству повысится, считает президент, который признает, что сейчас в обществе достаточно критичная оценка правительства.

Президент сообщил, что в начале года встретится со всеми представленными в Сейме партиями, чтобы обсудить актуальные вопросы политики.

Он признал, что вопрос о кандидате на пост президента Банка Латвии поставил определенные вопросы о стабильности коалиции. Ринкевич призвал политиков найти кандидата, который имеет в Сейме более широкую поддержку и будет поддержан не только голосами правящей коалиции.

Если же говорить о возникших в начале года очередных проблемах в государственной авиакомпании airBaltic, то, по словам Ринкевича, возникают серьезные вопросы об управлении предприятием и о привлечении стратегического инвестора. Президент в этой связи отметил: "Мне трудно поверить, что airBaltic не могла прогнозировать проблемы с обслуживанием двигателей, когда продавала билеты на рейсы, которые сейчас отменяются".

Ринкевич подчеркнул, что ждет не только публикаций министров в Твиттере, но и серьезных действий, в том числе Министерство сообщения как держатель акций должно объяснить обществу происходящее на предприятии.

Год будет очень сложным и динамичным, так оценил президент ситуацию в целом.

Динамичный год и стабильность правительства

Напомним, что Сейм ушел на Рождественские каникулы Сейм, так и не избрав в срок президента Банка Латвии - это произошло из-за того, что коалиционные "Новое Единство" и Союз "зеленых" и крестьян выдвинули разных кандидатов. В новом году коалиция обещает представить единого кандидата на должность главы Центробанка.

Несогласованность действий коалиционных партий дала основания для спекуляций о нестабильности правительства Эвики Силини ("Новое Единство"). Сейчас Кабинет министров опирается на хрупкое большинство в 52 голоса - 25 депутатов от "Нового Единства", 16 от СЗК, 9 от "Прогрессивных" и 2 независимых депутата. С лета ходят слухи о попытках коалиции расширить поддержку за счет индивидуального сотрудничества с оппозиционерами - в первую очередь, "Объединенного списка" - однако, этот сценарий не был реализован.

Силиня ранее обещала после принятия госбюджета-2025 оценку деятельности некоторых министров, "слабыми звеньями" в кулуарах назывались глава Министерства сообщения Каспарс Бришкенса и главу Министерства обороны Андриса Спрудса ("Прогрессивные"). Однако и этого не произошло, "Прогрессивные" дали понять, что судьба их министров - вопрос стабильности коалиции.

В понедельник, 6 января, на собрании коалиционных партий будет решаться вопрос о смене руководства национальной авиакомпании airBaltic.

7 июня этого года в Латвии состоятся выборы в самоуправления, которые также обострят политическую борьбу между партиями.

На вопрос, стабильно ли правительство, которое в Сейме опирается на хрупкое большинство в 52 голоса, Эдгар Ринкевич в предновогоднем интервью Delfi V ответил так: "В первую очередь, этим должны заниматься сами руководители партий, сформировавших правительство, политики. Роль президента начинается в тот момент, когда происходит серьезная турбулентность, фактически правительство недееспособно и падает. То, что я могу сказать здесь: я не хочу ни одним своим комментарием о чем-либо сигнализировать. А то опыт такой, что после каждого интервью в Старой Риге, в соцсетях начинается волна слухов "что это он думает и что он хотел сказать?". Сейчас я могу сказать одно - разбирайтесь сами до конца. Если будут проблемы, то в порядке, предусмотренном Сатверсме, я вмешаюсь".

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !