Президент Латвии Эдгар Ринкевич считает, что политики слишком поздно приступили в поиску претендентов на должность главы Банка Латви, а решение коалиционных партий отозвать уже выдвинутых кандидатов было "в известной мере экспромтом". Был ли срыв избрания президента Банка Латвии уже лакмусом нестабильности правительства? "Время покажет", - ответил на этот вопрос президент Эдгар Ринкевич в интервью Алине Ластовской в программе Kāpēc на Delfi TV.

Вечером, 18 декабря, накануне выборов в Сейме нового президента Банка Латвии "Новое Единство", напомним, отозвало кандидатуру Мартиньша Казакса, а Союз "зеленых" и крестьян - главы Altum Рейниса Берзиньша. Это сделало избрание главы Центробанка 19 декабря невозможным. Коалиционные партии - ради мира в правительстве - пообещали выдвинуть единого кандидата в январе. Ситуация вокруг выдвижения кандидата на должность президента центробанка, расколовшая коалицию, стало поводом для спекуляций о стабильности правительства Эвики Силини ("Новое Единство").

Посмотреть полную запись интервью президента Эдгара Ринкевича Алине Ластовской в программе Kāpēc на Delfi TV можно здесь.

О президенте Банка Латвии

В четверг, 19 декабря, вечером, когда Сейм так и не избрал президента Банка Латвии, Эдгар Ринкевич оказался едва ли не единственным высокопоставленным должностным лицом, поблагодарившим уже бывшего президента центробанка Мартиньша "Спасибо Мартиньшу Казаксу за его работу на посту президента Банка Латвии и за сотрудничество с президентской институцией. Это было непростое время и ответственные обязанности выполнялись по совести!", - написал Ринкевич.

Paldies, @martinskazaks, par darbu @LatvijasBanka prezidenta amatā un sadarbību ar @Rigas_pils. Šis bija sarežģīts laiks un atbildīgie pienākumi tika veikti pēc labākās sirdsapziņas! — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) December 19, 2024

По мнению президента, политики вообще запоздали с дискуссиями о претендентах на должность главы Банка Латвии. Ринкевич отметил, что на него была возложена обязанность выдвинуть командующего Национальными вооруженными силами (НВС), и хотя срок полномочий Леонида Калниньша истекает только в начале 2025 года, он приступил к этой работе еще в июле. 19 декабря Сейм утвердил в должности командующего НВС Каспарса Пуданса.

Ринкевич подчеркнул, что у спецслужб, проверяющих соответствие претендентов на значимые должности, а это "процесс не на несколько дней, а на месяц-два". В то же время президент опроверг информацию о том, что кандидат Рейнис Берзиньш якобы не получил от спецслужб допуск к гостайнам, назвав такие слухи спекуляциями.

Президент также отметил, что, по его мнению, командующего Национальными вооруженными силами, глав Бюро по защите Сатверсме, Госконтроля, Банка Латвии, а также судей, следовало бы утверждать при более широкой поддержке Сейма, чем только коалиционная.

"Очевидно, что упомянутые коалицией аргументы, что мы в конце дискуссии поняли, что это не столько про президента Банка Латвии, а про стабильность коалиции, как-то сыграли. Что проблема шире, что избрание одного должностного лица. Но так ли это? Время покажет", - сказал Ринкевич.

Стабильно ли правительство Силини?

На прямой вопрос, стабильно ли правительство, которое в Сейме опирается на хрупкое большинство в 52 голоса, президент ответил так: "В первую очередь, этим должны заниматься сами руководители партий, сформировавшх правительство, политики. Роль президента начинается в тот момент, когда происходит серьезная турбулентность, фактически правительство недееспособно и падает. То, что я могу сказать здесь: я не хочу ни одним своим комментарием о чем-либо сигнализировать. А то опыт такой, что после каждого интервью в Старой Риге, в соцсетях начинается волна слухов "что это он думает и что он хотел сказать?". Сейчас я могу сказать одно - разбирайтесь сами до конца. Если будут проблемы, то в порядке, предусмотренном Сатверсме, я вмешаюсь".

По мнению Ринкевича, несогласованности в политике - дело ежедневное, и не всегда определяющее. В то же время президент напомнил, что изначально - в августе 2023 года, когда пало правительство Кришьяниса Кариньша и только формировалось правительство Эвики Силини - он был сторонником создания максимально широкой коалиции.

"Я говорил это всем пяти партиям, которые реально могли быть в коалиции. Три партии пошли дальше, еще две - в силу своих причин - решили не присоединяться", - напомнил Ринкевич, подчеркнув, что уважает решение всех пяти политических сил. В правительство Эвики Силини тогда вошли "Новое Единство", Союз "зеленых" и крестьян и "Прогрессивные" - политические силы, избравшие Ринкевича президентом. В оппозиции остались "Объединенный список" и Национальное объединение.

Будет ли сейчас предпринята коалицией попытка "расшириться"? "Это интересно с юридической и политической точек зрения. Найдут ли юристы способ, как это сделать. Не ставя под сомнение способность юристов, они могут решить что угодно.. Мне трудно представить, как в нынешней ситуации на основании коалиционного договора, правительственной декларации можно создать расширенное правительство, которое не будет новым. С точки зрения Конституции, это интересный и обсуждаемый вопрос. Расширенное или новое правительство? Это я опять оставлю решать политикам. По той причине что мы слышали в этом году слухи о том, что может быть к правительству присоединятся какие-то депутаты, отколовшиеся от политической силы или сама политическая сила, но уже 20 декабря, год заканчивается и ничего не материализовалось. Будем честны - пройдут выходные, вернемся, сядем и будем думать, как жить дальше", - сказал президент.

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