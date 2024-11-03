Двое граждан Литвы, воюющих на стороне России против Украины, были лишены литовского гражданства. Возможно ли подобное в Латвии и Эстонии? Оказывается, в форме наказание многое решает, каким путем было получено гражданство — по рождению или в процессе натурализации. А также, есть ли у него другие гражданства. Рассказываем.