Двое граждан Литвы, воюющих на стороне России против Украины, были лишены литовского гражданства. Возможно ли подобное в Латвии и Эстонии? Оказывается, в форме наказание многое решает, каким путем было получено гражданство — по рождению или в процессе натурализации. А также, есть ли у него другие гражданства. Рассказываем.
В Латвии и Эстонии случаев лишения гражданства за такие нарушения еще не было. Но это вполне реально. Механизмы несколько разнятся.
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