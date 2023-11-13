Изучив публичные заявления российской балерины Илзе Лиепы, МВД поручило Департаменту миграции начать процедуру лишения литовского гражданства, предоставленного балерине в порядке исключения.

"Публичные заявления Илзе Лиепы расцениваются как дискредитирующие государство", — заявляет МВД. Как сообщалось ранее, еще в минувшую пятницу Департамент миграции направил запросы в Министерство иностранных дел (МИД), Департамент государственной безопасности (ДГБ) и Департамент полиции — относительно угроз государственной безопасности, исходящих от Илзе Лиепы, или поддержки враждебного режима.

После получения информации из Департамента, МВД обратится к президенту, который на основании заключения Комиссии по гражданству принимает окончательные решения относительно лишения гражданства, предоставленного в порядке исключения.

Литовское гражданство российской балерине Илзе Лиепе было предоставлено в 2000 году в порядке исключения — такое решение было принято с учетом того, что солистка московского Большого театра более 10 лет танцевала с литовским артистом балета Пятрасом Скирмантасом.

Вопросы о гражданстве Илзе Лиепы возникли после появления интервью балерины, в котором она не скрывает своих симпатий к В. Путину, называет войну в Украине спецоперацией и открыто презирает западный мир и его ценности.

"Нам очень повезло, что у нас есть такой лидер как Владимир Владимирович Путин, который служит своему отечеству и верен своему долгу", — сказала Илзе Лиепа в интервью.

По данным МВД, 800 лиц, являющихся гражданами Российской Федерации, получили гражданство Литвы в порядке исключения. Министерство заявляет, что обратится в ДГБ с просьбой тщательно оценивать этих лиц и оперативно предоставлять ​​информацию о них.

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