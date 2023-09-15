Власти Литвы готовятся лишить гражданства Маргариту Дробязко — самую знаменитую фигуристку страны. Причины — молчание фигуристки о российско-украинской войне, участие в российских телешоу и поддерживание личных связей с Татьяной Навкой, супругой Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России Владимира Путина.

Как сообщает BNS, президент Литвы Гитанас Науседа обещает "без промедления" подписать декрет о лишении фигуристки Маргариты Дробязко литовского гражданства.

"Просто дайте мне время, мне много его не понадобится, думаю, я сделаю это, когда поеду на Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорк", - сказал глава государства журналистам в Вильнюсе в пятницу утром.

Лидеры ООН собираются в США на следующей неделе.

"Публично выражала поддержку кремлевскому режиму"

Ранее в четверг Комиссия по гражданству рекомендовала лишить Дробязко литовского гражданства на том основании, что она "публично выражала поддержку кремлевскому режиму, ведущему войну в Украине".

"Комиссия приняла решение предложить президенту республики признать Маргариту Дробязко лишенной гражданства Литовской Республики, предоставленного ей в порядке исключения, по причине публично выражаемой ею поддержки Российской Федерации, которая трактуется как враждебное государство в отношении Литвы, государств Евросоюза и их союзников", – заявил журналистам глава комиссии Пранас Жукаускас.

"Мне инкриминируется невыражение публично моей политической позиции"

Сама фигуристка, впрочем, это отрицает. В распространенном на этой неделе открытом письме она заявила, что не участвует в российской пропаганде, а несет "свет культуры и добра".

"Насколько я понимаю, мне инкриминируется невыражение публично моей политической позиции. Но разве согласно конституции Литвы я не имею права не озвучивать свою позицию если я не могу, не хочу или не готова это сделать? [...] Горько и больно от того, что сейчас происходит между Россией и Украиной. Трагедия для миллионов людей и семей. Россия - Родина моего отца, Украина - Родина моей матери. Везде есть родные, близкие люди, которые страдают и чье страдание наполняет и моё сердце. [...] Я искренне считаю, что люди по обе стороны конфликта нуждаются в эмоциональной поддержке, позволяющей им не скатиться до уровня животной ненависти: справедливой или спровоцированной пропагандой", — добавила Дробязко в письме.

В прошлом году Науседа исключил Дробязко и ее супруга, фигуриста Павиласа Ванагаса из списка получивших государственные награды.

"Лишив меня с Повиласом полученных за это орденов и даже забрав у меня паспорт страны, никто не в силах вычеркнуть из истории Литвы наших заслуг и вырвать любовь из сердец наших зрителей", — заявила танцовщица на льду.

Дробязко утверждает, что не является политиком и не намерена давать политических оценок.

"Пусть политикой занимаются политики и народ Литвы оценивает, насколько удачно. Но вот сейчас вражеским государством объявлена страна, где я родилась и выросла, где получила образование и стала на коньки, где совместно с Повиласом под руководством лучших российских тренеров подготовилась к пяти Олимпиадам, 12 чемпионатам мира и 12 чемпионатам Европы, чтобы прославить там доверившую мне свою спортивную честь Литву. [...] С 2007-го года мы являемся бессменными участниками ледовых шоу в России, на моей исторической родине. Как все эти 17 лет, так и сегодня , наша деятельность не несла и не несет никаких политических манифестов. И мне не понятно почему сегодня вдруг участие в сказке “Шахерезада” или “Спящая красавица” категории 0+ стало нести угрозу безопасности Литовской республике", — отметила она.

Танцовщица на льду отмечает, что осознает, что многие люди сочтут ее действия "неверными".

"Они имеют на это право. И имеют полное право об этом говорить. А многие одобрят. Но никто не имеет права, ни морального, ни тем более юридического, заставлять меня занять радикальную, основанную на ненависти к оппоненту, позицию или же заставлять каяться в том, что я делаю честно, профессионально и исключительно ради добра и мира в душах тех людей, с которыми соприкасаюсь", — утверждает Дробязко.

"Оценивается весь контекст деятельности"

Жукаускас на это ответил, что решение комиссии определялось не прямо выраженной или невыраженной позицией, а действиями спортсменки.

"Сами шоу, в которых она участвует и танцует, несомненно, не имеют ничего общего ни с режимом, ни с его пропагандой. Но учитывается более широкий контекст - организаторы этих шоу, их статус, их положение в России, а также спонсоры этих шоу, которые общеизвестны: многие подсанкционные компании, частные лица. [...] Даже если это не явно, это показывает отношение человека. [...] Во-первых, не было аргументов, что она непосредственно поддерживает (режим - BNS), не было таких аргументов, их нет. Оценивается весь контекст деятельности", — рассказал председатель Комиссии по гражданству.

Жукаускас подчеркнул, что Дробязко не предоставила комиссии свою позицию, хотя танцовщица выразила ее в публичном письме.

Справка

51-летняя российская спортсменка получила литовское гражданство в порядке исключения 30 лет назад, в 1993 году, за заслуги перед литовским спортом и за популяризацию имени страны. Дробязко и ее муж Повилас Ванагас представляли Литву на различных чемпионатах.

Последний раз участие в российском телешоу "Ледниковый период" Дробязко принимала в 2020 году.

В этом году Сейм принял поправки к Закону о гражданстве, которые позволяют лишить литовского гражданства человека с двойным гражданством, если он публично выражает поддержку государству, угрожающему интересам безопасности Литвы или ее союзников.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram