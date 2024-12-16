На прошлой неделе Государственная полиция в сотрудничестве с Государственной пограничной охраной задержала 32 человека по подозрению в незаконном производстве табака, пресекая деятельность международной сети организованной преступности, говорится в сообщении Государственной полиции для прессы.

На прошлой неделе Госполиция в сотрудничестве с Государственной пограничной охраной пресекла деятельность международной организованной преступной сети и задержала по подозрению в незаконном производстве табачных изделий 32 человека. В Лудзе была обнаружена нелегальная фабрика сигарет с оборудованием и сырьем, в ходе обысков изъято почти 300 млн сигарет и около 47 тонн табачного листа.

Деятельность международной преступной сети, занимавшейся производством, контрабандой и реализацией нелегальных табачных изделий в Латвии и других странах Европы, сотрудники 3-го отдела Управления по борьбе с тяжкими и серийными организованными преступлениями Главного управления криминальной полиции расследовали два года. В связи с деятельностью преступной сети было возбуждено несколько уголовных дел о нелегальном производстве сигарет и легализации полученных преступным путем средств.

Летом этого года по подозрению в легализации преступных средств был задержан гражданин Латвии - лидер преступной сети. В результате обысков в Испании и Латвии было арестовано 100 объектов недвижимости на сумму 13 млн евро, 150 000 евро на банковских счетах и парк восстановленных ретро-автомобилей класса люкс. В настоящее время организатор находится под стражей.

Преступная сеть была хорошо организована и знакома с тактикой и методами полиции. После ареста лидера группировка оказывала противодействие полиции, пытаясь помешать расследованию.

В интервью программе "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV) министр внутренних дел Рихард Козловскис назвал указанную операцию одной из самых масштабных в Европе за последние годы. Министр сообщил, что задержанные в ходе этой операции - в основном граждане Украины, но есть и граждане Латвии. "Я хотел бы еще раз поблагодарить наши службы. Это была не работа одного дня", - добавил Козловскис.

10 декабря сотрудники Госполиции в сотрудничестве с пограничниками в ходе масштабной совместной операции в Лудзе и Риге задержали 32 человека и обнаружили нелегальную фабрику.

Уголовно-процессуальные действия проводились одновременно в нескольких местах. Государственная полиция провела 26 санкционированных обысков в Риге, обнаружив склады с готовой продукцией, и задержала семь человек - шесть граждан Латвии и одного гражданина России.

В свою очередь Государственная пограничная охрана провела восемь обысков в Лудзе, Резекне и Даугавпилсе и задержала на нелегальной фабрике 25 украинцев, где они занимались производством сигарет марок "Marlboro", "Prince", "Winston" и "LM".

Полиция изъяла 164 млн сигарет без акцизных марок, что эквивалентно 16 грузовым прицепам. Также было изъято три легковых и три грузовых автомобиля, использовавшихся для осуществления преступной деятельности. В результате обыска было изъято 55 000 евро наличными, ряд технических устройств, таких как глушители и детекторы GPS-сигналов, а также незарегистрированное огнестрельное оружие и боеприпасы.

Государственная пограничная охрана изъяла 132 млн сигарет без акцизных марок, что эквивалентно 13 грузовым прицепам. Пограничники также изъяли около 47 тонн табака, из которых можно изготовить 68 млн сигарет, четыре грузовика с прицепами и один грузовой микроавтобус, которые использовались для преступной деятельности.

Как сообщает Госполиция, если бы нелегальные сигареты попали на латвийский рынок, ущерб для государства составил бы более 75 млн евро.

Эти преступления расследуются в рамках уголовных дел о незаконном обороте табачных изделий, включая производство, легализации полученных преступным путем средств и контрабанде. В свою очередь иностранные граждане, которые незаконно работали на территории Латвии, будут привлечены к административной ответственности.

Начальник Госполиции рассказал журналистам, что группа активно вела деятельность в Европе, в том числе в Великобритании. Сбыт нелегальных сигарет в основном осуществлялся за пределами Латвии, где цены выше, в частности, в Центральной и Северной Европе. Для транспортировки сигарет использовались и сухопутные, и морские пути.

"Это расследование подтверждает, что наши учреждения способны задерживать организованные преступные группы самого высокого уровня. Хотя наша страна небольшая, думаю, что преступники теперь пересмотрят свои пути", - добавил Рукс.

В правоохранительных органах также подчеркнули, что расследование только началось, и работа по привлечению к ответственности других участников организованной группы продолжается.







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