В конце прошлой неделе на велосипедной и пешеходной тропе в окрестностях рижского района Биерини завершили строительство нового деревянного моста через Марупите. Мост установили на месте рухнувшего в прошлом году старого мостика. Сообщая эту новость, один из порталов указал, что прежний мостик "в прошлом году повредили мотоциклисты". Delfi проверил, соответствуют ли эти утверждения правде.

"ФОТО: В окрестностях Биерини восстановлен мост через Марупите, который в прошлом году повредили мотоциклисты", - с таким заголовком 14 декабря к новости о новом мостике в Пардаугаве вышла публикация на портале Jauns.lv. Далее в тексте сообщалось, что "предыдущий мостик обрушился в прошлом году, после того, как его длительное время без разрешения использовали мотоциклисты".