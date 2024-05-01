Госполиция призывает Рижскую прокуратуру в Пардаугаве предъявить обвинения 84-летней женщине в убийстве мужчины, скорее всего, с помощью сковороды, сообщили агентству LETA стражи порядка.

17 декабря 2022 года в Службу неотложной медицинской помощи (NMPD) поступил вызов из квартиры в Торнякалнсе, где находился мужчина 1957 года рождения с явными травмами в области головы.

О случившемся NMPD проинформировала Госполицию. Мужчина был доставлен в медицинское учреждение, однако 19 декабря 2022 года он скончался в больнице от полученных травм.

В мае 2023 года полиция по подозрению в совершении преступления арестовала женщину 1940 года рождения, которая ранее не попадала в поле зрения стражей порядка.

В ходе следствия выяснилось, что 17 декабря 2022 года мужчина пришел к подозреваемой в гости и пил алкоголь. В какой-то момент из-за невыясненных обстоятельств женщина нанесла мужчине серьезные травмы, ударив его тупым предметом по голове 15 раз. Скорее всего, подозреваемая избивала пострадавшего сковородой.

Начат уголовный процесс по факту причинения тяжких телесных повреждений, которые стали причиной смерти пострадавшего по невнимательности виновного. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 15 лет.

К подозреваемой также была применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

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