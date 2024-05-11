С 10 мая по 1 сентября будет ограничено движение пешеходов на участке улицы Мукусалас от улицы Делю до Килевейна гравис в связи с продолжением работ по укреплению набережной и строительству сопутствующей инфраструктуры, сообщается на сайте Рижской думы.

В этот период остановка общественного транспорта "Килевейна гравис" в направлении центра будет закрыта.

Портал Delfi ранее сообщал, что в декабре 2023 года начались работы по реконструкции набережной улицы Мукусалас. Здесь появится благоустроенный променад протяженностью 2,3 км.

Во время строительных работ планируется укрепить набережную, построить пешеходную и велоинфраструктуру, в том числе пешеходный мост под Каменным мостом. Также планируется обновить инженерные коммуникации и благоустроить территорию.

Реконструкцию променада планируется завершить до конца ноября 2025 года.

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