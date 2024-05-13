Ликвидаторы ликвидируемого ABLV Bank пытаются взыскать с полиции более 3,6 миллиона евро, свидетельствуют расчеты программы Латвийского телевидения de facto.

Как сообщили в программе, ABLV Bank требует от Государственной полиции возместить расходы за хранение арестованных денег в период отрицательных процентных ставок Европейского центробанка (ЕЦБ). ABLV Bank хранил деньги на счете в Банке Латвии и вынужден был за это платить.

На счетах клиентов ABLV Bank, закрытого шесть лет назад, застряли крупные суммы денег. Расследовать происхождение денег начали Служба финансовой разведки, Государственная полиция и прокуратура. Несколько сотен миллионов евро были арестованы как имущество, предположительно нажитое преступным путем. Деньги, признанные судом "грязными", были конфискованы и перечислены в государственный бюджет.

Арестованные суммы были настолько велики, что у ABLV Bank значительно выросли расходы на хранение этих денег во время следствия. И теперь ликвидируемый банк пытается взыскать эти расходы с Госполиции. Публично доступны более 20 решений суда в пользу ABLV Bank, которые еще не вступили в силу, поскольку были обжалованы.

Как рассказал передаче ликвидатор ABLV Bank Янис Розенбергс, в процессе ликвидации нормы Коммерческого закона и Закона о кредитных учреждениях обязывают ликвидаторов действовать в интересах кредиторов и максимально сохранять имущество ликвидируемого предприятия, поэтому ликвидаторы делали все возможное для возмещения убытков.

Представители ABLV Bank в суде заявили, что из-за установленной государством обязанности по сохранению арестованного имущества банк фактически был лишен возможности эффективно "содержать имущество". Деньги пришлось хранить неподвижными в течение всего ареста. Если бы такой задачи не было, ABLV Bank мог бы избежать расходов, например, храня имущество в других активах.

Полиция не согласна оплачивать счета, выставленные ABLV Bank. Во-первых, в ликвидации банка и, соответственно, расходах виноват сам банк со своей коммерческой практикой, во-вторых, ABLV Bank по собственному выбору заключил договор с Банком Латвии о хранении денег.

Как сообщил начальник Главного административного управления Госполиции Нормунд Грубис, ABLV Bank требует возмещения расходов примерно по 40 случаям ареста денег, и требования все еще продолжают поступать.

"Мы не считаем, что эти расходы должны быть возмещены", - сказал Грубис программе. На вопрос, видит ли полиция какие-либо ошибки следователей при применении арестов, Грубис ответил, что следователи действовали в соответствии с установками того времени.

В правилах Кабмина ничего не говорится о компенсации хранения арестованных денег, но есть общая фраза о "других расходах", которые должны быть возмещены. На ней суды и основывают свои решения.

Полиция, аргументируя свою позицию в суде, напоминает, что после того, как ставки ЕЦБ стали положительными, банк имел доход за хранение своих денег. В Банке Латвии тоже заявили, что ABLV Bank больше получил процентов, чем выплатил, и не обязан был держать деньги в Банке Латвии.

Если банк выиграет дело и в апелляционной инстанции, Госполиция будет консультироваться о возмещении с Министерством финансов, поскольку в бюджете полиции таких денег нег.

Как сообщалось, проблемы у ABLV Bank возникли после того, как американская Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в феврале 2018 года объявила, что планирует ввести санкции против банка за схемы отмывания денег, которые помогали ядерной программе Северной Кореи, а также незаконную деятельность в Азербайджане, России и Украине.

В опубликованном FinCEN отчете также говорится, что до 2017 года руководство ABLV Bank использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии.

ABLV Bank отверг эти обвинения, а Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией заявило, что не нашло доказательств причастности руководства ABLV Bank к взяточничеству. Служба финансовой разведки, с другой стороны, признала, что не обнаружила никаких нарушений санкций, связанных с Северной Кореей.

Акционеры ABLV Bank приняли решение о самоликвидации банка в феврале 2018 года.

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