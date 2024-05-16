Foto: DELFI

В Латвии нужно сократить оплачиваемые дни временной нетрудоспособности со стороны работодателя, чтобы сравняться с уровнем расходов литовских и эстонских предпринимателей, заявил член правления Латвийской торгово-промышленной палаты (LTRK) Янис Лиелпетерис агентству LETA.

"Эта проблема очень чувствительна для латвийских предпринимателей. Члены LTRK регулярно информируют нас об этом", — сказал Лиелпетерис. В Латвии расходы на листы временной нетрудоспособности значительно превышают затраты в соседних странах, кроме того, предприниматели получают сообщения о листах нетрудоспособности с задними датами, как при выдаче, так и при закрытии, уточнил член правления LTRK.

"Уже можно сказать, что Министерство здравоохранения услышало проблемы предпринимателей. Представители бизнеса ждут более оперативных действий по решению этой проблемы", — сказал член правления.

В разделе расходов LTRK призывает работодателей найти конкурентоспособное решение, максимально сократив число оплачиваемых дней со стороны работодателя. "Пока латвийские предприниматели оплачивают восемь из первых девяти дней временной нетрудоспособности. В Эстонии — пять рабочих дней, а в Литве — два рабочих дня. Поэтому в Латвии необходимо сокращение оплачиваемых дней со стороны работодателя, чтобы как можно ближе подойти к уровню расходов литовских и эстонских предпринимателей", — подчеркнул Лиелпетерис.

LTRK предлагает рассмотреть возможность сокращения исходного срока временной нетрудоспособности до пяти дней, улучшить качество контроля за неправомерно выданными листами нетрудоспособности, а также повысить доступность и качество медицинского обслуживания, чтобы снизить количество случаев, когда работник часто болеет и страдает хроническими заболеваниями, не связанными с выполнением работы.

Оценивая разработанные Латвийской конфедерацией свободных профсоюзов (LBAS) модели оплаты листов нетрудоспособности, Лиелпетерис отметил, что из предложенных LBAS вариантов предпочтительнее первый, в котором второй и третий дни временной нетрудоспособности оплачиваются из государственного бюджета, если нетрудоспособность длится до девяти дней.

"Однако в целом эти предложения мы не видим как такие, которые существенно улучшили бы конкурентоспособность предпринимателей, особенно в случае продолжительной нетрудоспособности с дополнительной финансовой нагрузкой на предпринимателей в случае листков нетрудоспособности категории B", — добавил Лиелпетерис.

LTRK — это ассоциация предпринимателей, объединяющая микро-, малые, средние и крупные предприятия всех регионов и секторов экономики Латвии. В общей сложности в камере состоит около 6000 членов. LTRK является членом Европейской ассоциации торговых и промышленных палат и Международной торговой палаты.

Напомним, в конце апреля на трехсторонней встрече LBAS предложила две модели оплаты листков нетрудоспособности, реализация которых фактически не уменьшает социальные гарантии работника.

В настоящее время первый день временной нетрудоспособности не оплачивается, со второго по девятый день. Эти расходы оплачивает работодатель (лист категории A), но с 10-го дня — государство (лист категории B).

В первой модели LBAS предлагает поменять местами государственные и работодательские дни оплаты, то есть государство берет на себя второй и третий дни временной нетрудоспособности — 80% за каждый день, — что улучшит возможности контроля и надзора.

Для работодателя лист категории A начинается с четвертого дня. Это значит, что работодатель начинает оплату с четвертого дня. LBAS поясняет, что затем работодатель оплачивает 10-й и 11-й дни листа категории B — 80% за каждый день. Такое предложение профсоюзов возникло из-за жалоб предпринимателей на то, что некоторые работники злоупотребляют краткосрочными листами нетрудоспособности.

Вторая предложенная LBAS модель предполагает тот же принцип оплаты дней временной нетрудоспособности, что и сейчас, за исключением девятого дня, который мог на себя взять государственный социальный бюджет. Это значит, что работник сохраняет полный размер и количество дней болезни, но немного сокращаются финансовые ресурсы социального бюджета.

Чтобы компенсировать эти потери в социальном страховании, предлагает LBAS, ставка страхования по материнству в размере 1,16% должна быть перенесена в основной бюджет с обязательной ежегодной индексацией. Такая система давно существует в Эстонии и Литве. LBAS отмечает, что эти расчеты были проведены на основе средней заработной платы в 2023 году в размере 1537 евро при 21 рабочем дне в месяц.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit