В Латвии нужно сократить оплачиваемые дни временной нетрудоспособности со стороны работодателя, чтобы сравняться с уровнем расходов литовских и эстонских предпринимателей, заявил член правления Латвийской торгово-промышленной палаты (LTRK) Янис Лиелпетерис агентству LETA.

"Эта проблема очень чувствительна для латвийских предпринимателей. Члены LTRK регулярно информируют нас об этом", — сказал Лиелпетерис. В Латвии расходы на листы временной нетрудоспособности значительно превышают затраты в соседних странах, кроме того, предприниматели получают сообщения о листах нетрудоспособности с задними датами, как при выдаче, так и при закрытии, уточнил член правления LTRK.

"Уже можно сказать, что Министерство здравоохранения услышало проблемы предпринимателей. Представители бизнеса ждут более оперативных действий по решению этой проблемы", — сказал член правления.

В разделе расходов LTRK призывает работодателей найти конкурентоспособное решение, максимально сократив число оплачиваемых дней со стороны работодателя. "Пока латвийские предприниматели оплачивают восемь из первых девяти дней временной нетрудоспособности. В Эстонии — пять рабочих дней, а в Литве — два рабочих дня. Поэтому в Латвии необходимо сокращение оплачиваемых дней со стороны работодателя, чтобы как можно ближе подойти к уровню расходов литовских и эстонских предпринимателей", — подчеркнул Лиелпетерис.

LTRK предлагает рассмотреть возможность сокращения исходного срока временной нетрудоспособности до пяти дней, улучшить качество контроля за неправомерно выданными листами нетрудоспособности, а также повысить доступность и качество медицинского обслуживания, чтобы снизить количество случаев, когда работник часто болеет и страдает хроническими заболеваниями, не связанными с выполнением работы.

Оценивая разработанные Латвийской конфедерацией свободных профсоюзов (LBAS) модели оплаты листов нетрудоспособности, Лиелпетерис отметил, что из предложенных LBAS вариантов предпочтительнее первый, в котором второй и третий дни временной нетрудоспособности оплачиваются из государственного бюджета, если нетрудоспособность длится до девяти дней.

"Однако в целом эти предложения мы не видим как такие, которые существенно улучшили бы конкурентоспособность предпринимателей, особенно в случае продолжительной нетрудоспособности с дополнительной финансовой нагрузкой на предпринимателей в случае листков нетрудоспособности категории B", — добавил Лиелпетерис.

LTRK — это ассоциация предпринимателей, объединяющая микро-, малые, средние и крупные предприятия всех регионов и секторов экономики Латвии. В общей сложности в камере состоит около 6000 членов. LTRK является членом Европейской ассоциации торговых и промышленных палат и Международной торговой палаты.

Напомним, в конце апреля на трехсторонней встрече LBAS предложила две модели оплаты листков нетрудоспособности, реализация которых фактически не уменьшает социальные гарантии работника.

В настоящее время первый день временной нетрудоспособности не оплачивается, со второго по девятый день. Эти расходы оплачивает работодатель (лист категории A), но с 10-го дня — государство (лист категории B).

В первой модели LBAS предлагает поменять местами государственные и работодательские дни оплаты, то есть государство берет на себя второй и третий дни временной нетрудоспособности — 80% за каждый день, — что улучшит возможности контроля и надзора.

Для работодателя лист категории A начинается с четвертого дня. Это значит, что работодатель начинает оплату с четвертого дня. LBAS поясняет, что затем работодатель оплачивает 10-й и 11-й дни листа категории B — 80% за каждый день. Такое предложение профсоюзов возникло из-за жалоб предпринимателей на то, что некоторые работники злоупотребляют краткосрочными листами нетрудоспособности.

Вторая предложенная LBAS модель предполагает тот же принцип оплаты дней временной нетрудоспособности, что и сейчас, за исключением девятого дня, который мог на себя взять государственный социальный бюджет. Это значит, что работник сохраняет полный размер и количество дней болезни, но немного сокращаются финансовые ресурсы социального бюджета.

Чтобы компенсировать эти потери в социальном страховании, предлагает LBAS, ставка страхования по материнству в размере 1,16% должна быть перенесена в основной бюджет с обязательной ежегодной индексацией. Такая система давно существует в Эстонии и Литве. LBAS отмечает, что эти расчеты были проведены на основе средней заработной платы в 2023 году в размере 1537 евро при 21 рабочем дне в месяц.

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