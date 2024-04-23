Использовать свои права и уйти с работы несложно – достаточно написать и подать заявление о расторжении трудового договора. Однако в процессе прекращения трудовых отношений есть разные нюансы, которые работник должен знать и уметь использовать в своих интересах.

Прекращение трудовых отношений по инициативе работника регулирует статья 100 Закона о труде. В повседневной жизни это часто называется увольнением, однако по смыслу закона это именно прекращение трудового договора с работником.

В пяти частях статьи 100 Закона о труде определен порядок, предусмотренный законодателем для случаев, когда работник по собственному желанию и тщательно обдуманному решению уведомляет работодателя о своем желании прекратить трудовые отношения.

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