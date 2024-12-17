Во вторник, 17 декабря, Комиссия Сейма по этике и мандатам договорилась закрыть инициированное на прошлом заседание дело о нарушении Кодекса этики против депутата от "Нового Единства" Занды Калнини-Лукашевицы. Причины - вскрылись новые факты: зачитанное с трибуны заявление было сделано депутатом от имени Президиума Сейма, что меняет обстоятельства дела.

28 ноября на заседании Сейма Калниня-Лукашевица зачитала поданное в Президиум Сейма Министерством иностранных дел письмо, в котором содержалась ссылка на сказанное Росликовым на парламентском заседании 21 ноября. Тогда депутаты принимали решение о внесении поправок в Закон "О дипломатической и консульской службе", которые вводили для латвийских дипломатов, работающих в Украине и Израиле, доплаты в размере 100%.

Против таких поправок выступил Росликов, который в качестве аргумента упомянул то, что США "уже сегодня приняли решение" закрыть свое посольство в Киеве. Также оппозиционный депутат отметил, что США решили закрыть часть своего консульского отдела — в Латвии, Литве и Эстонии.

"Со 2 декабря все визы, все, что связано с консульской работой, переносится из Латвии в Стокгольм. Это правда," — заявил Росликов.

Через неделю Калниня-Лукашевица зачитала письмо Министерства иностранных дел, в котором говорилось, что Росликов предоставил ложную информацию о консульской службе США, а его заявление о закрытии посольства США в Киеве не соответствует действительности. Она сообщила, что консульский отдел посольства США продолжает работу в Риге, как и прежде, выдавая визы для туризма, деловых поездок и учебы. Однако со 2 декабря этого года посольство США в Стокгольме станет единым региональным центром, где будут рассматриваться долгосрочные иммиграционные визы для граждан Дании, Норвегии, Эстонии, Латвии, Литвы и Финляндии. Также посольство США в Киеве продолжает свою работу.

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