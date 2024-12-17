Во вторник, 17 декабря, Кабинет министров принял к сведению информационный доклад, подготовленныйе Министерством образования и науки о модели финансирования зарплат педагогов Programma skolā ("Программа в школе"). Министр образования и науки Анда Чакша ("Новое Единство"), назвала это важным событием, однако ряд организаций выразили возражения против дальнейшего продвижения такого предложения.
Внедрение "Программы в школе" запланировано на 1 сентября 2025 года, однако неясно, где будут найдены средства на ее реализацию.
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