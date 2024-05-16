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В предстоящие выходные, 18 и 19 мая, в Риге пройдет традиционный марафон Rimi, во время которого движение транспорта будет ограничено или закрыто на некоторых улицах столицы и на мостах через Даугаву. В воскресенье, 19 мая, существенные изменения коснутся и некоторых маршрутов общественного транспорта.

С 20 часов пятницы, 17 мая до 6 часов понедельника, 20 мая, будет закрыто движение транспорта на участке набережной 11 ноября от Каменного моста до улицы Муйтас. Также в указанный период будет закрыто движение транспортных средств на параллельной улице, прилегающей к набережной 11 ноября со стороны Старой Риги, на участке от Полю гате до улицы Яуниела.

При необходимости с 20 часов пятницы, 17 мая до 7 часов понедельника, 20 мая, на Домской площади и улице Пилс будет организовано двустороннее движение. В воскресенье, 19 мая, с 7.30 до 16.00 двустороннее движение будет организовано также на улицах Яуниела и Краму.

Более подробно ограничения движения можно посмотреть на карте.

И в субботу, и в воскресенье в местах проведения мероприятий будут изменены маршруты общественного транспорта. В воскресенье, 19 мая, несколько маршрутов будут закрыты. Подробнее об изменении маршрутов общественного транспорта можно прочитать здесь.

В субботу, 18 мая, с 9 до 15 часов будет проходить Детский день Рижского марафона Rimi, а с 10.00 до 11.00 — Забег на милю DPD.

Забег на милю пройдет по маршруту: улица Кришьяня Валдемара – улица Лачплеша – улица Бривибас – бульвар Бривибас – площадь Бривибас (финиш).

Государственная полиция в сотрудничестве с Рижской муниципальной полицией 18 мая с 9.40 до 11 часов будет останавливать и перекрывать движение транспортных средств по указанному маршруту.

В воскресенье, 19 мая с 7.00 до 17.00 будут проходить Рижский марафон, полумарафон, забеги на 10 км и 5 км.

Государственная полиция в сотрудничестве с Рижской муниципальной полицией 19 мая с 6.30 до 17.00 будет ограничивать и перекрывать движение транспортных средств на следующих маршрутах:

Марафонский забег пройдет по маршруту: улица Калькю (старт) - набережная 11 ноября — Каменный мост - бульвар Узварас — Ранькя дамбис - улица Даугавгривас - улица Буллю - улица Дзегужу - улица Слокас - улица Кришьяня Валдемара — Вантовый мост — улица Кришьяня Валдемара - бульвар Зигфрида Анны Мейеровица – площадь Бривибас – бульвар Бривибас – улица Бривибас – улица Сенчу – улица Зирню – улица Весетас – улица Яня Дикманя – улица Сканстес – улица Ханзас – улица Рупниецибас – улица Элизабетес – бульвар Калпака – улица Кришьяня Валдемара – улица Лачплеша — улица Бривибас - бульвар Бривибас — площадь Бривибас — бульвар Зигфрида Анны Мейеровица - улица Кришьяня Валдемара — Вантовый мост — улица Кипсалас — улица Звейниеку — улица Энкура — улица Оглю - улица Гипша — улица Звейниеку — Рижский городской кемпинг — набережная Зунда — улица Азенес - улица Кипсалас – Вантовый мост – улица Даугавгривас – улица Буллю – улица Дзегужу – улица Слокас – улица Кришьяня Валдемара – Вантовый мост - улица Кришьяня Валдемара – бульвар Зигфрида Анны Мейеровица – площадь Бривибас – бульвар Бривибас – улица Бривибас – улица Сенчу – улица Зирню – улица Весетас – улица Яня Дикманя – улица Сканстес – улица Ханзас – Улица Рупниецибас – улица Элизабетес – бульвар Калпака – улица Кришьяня Валдемара – улица Лачплеша – улица Бривибас – бульвар Бривибас – площадь Бривибас – бульвар Зигфрида Анны Мейеровица – улица Кришьяня Валдемара – бульвар Калпака – улица Элизабетес – улица Экспорта – набережная 11 ноября (финиш).

Полумарафонский забег пройдет по маршруту: улица Калькю (старт) - набережная 11 ноября — Каменный мост - бульвар Узварас — Ранькя дамбис - улица Даугавгривас - улица Буллю - улица Дзегужу - улица Слокас - улица Кришьяня Валдемара — Вантовый мост - улица Кришьяня Валдемара - бульвар Зигфрида Анны Мейеровица – площадь Бривибас – бульвар Бривибас – улица Бривибас – улица Сенчу – улица Зирню – улица Весетас – улица Яня Дикманя – улица Сканстес – улица Ханзас – улица Рупниецибас – улица Элизабетес – бульвар Калпака – улица Кришьяня Валдемара – улица Лачплеша – улица Бривибас – бульвар Бривибас – площадь Бривибас – бульвар Зигфрида Анны Мейеровица – улица Кришьяня Валдемара – бульвар Калпака – улица Элизабетес – улица Экспорта – набережная 11 ноября (финиш).

Забег на 10 км пройдет по маршруту: улица Калькю (старт) - набережная 11 ноября - Каменный мост - бульвар Узварас — Ранькя дамбис - улица Межа - улица Нометню - улица Слокас - улица Кришьяня Валдемара — Вантовый мост - улица Кришьяня Валдемара - бульвар Зигфрида Анны Мейеровица – площадь Бривибас – бульвар Бривибас – улица Бривибас – бульвар Бривибас – площадь Бривибас – бульвар Зигфрида Анны Мейеровица – улица Кришьяна Валдемара – бульвар Калпака – улица Элизабетес – улица Экспорта – набережная 11 ноября (финиш).

Забег на 5 км пройдет по маршруту: улица Калькю (старт) - набережная 11 ноября — Каменный мост - бульвар Узварас - Ранькя дамбис — Баласта дамбис — Вантовый мост - улица Кришьяня Валдемара - улица Цитаделес - улица Муйтас - улица Экспорта — набережная 11 ноября (финиш).

Во время мероприятий в ряде мест будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств, а оставленные транспортные средства будут перемещены на другие разрешенные места стоянки.

С 8 часов 17 мая до 20 часов 17 мая будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств по обе стороны набережной 11 ноября, на 30-метровом участке возле улицы Миесниеку. С 20 часов до 6 часов 20 мая будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств по обе стороны набережной 11 ноября на участке от Каменного моста до улицы Муйтас; на прилегающей к набережной 11 ноября со стороны Старой Риги параллельной улице на участке от Полю гате до улицы Яуниела; по обе стороны улицы Кальку на участке от набережной 11 ноября до Ратушной площади.

Во время Детского дня Рижского марафона Rimi, Забега на милю и Рижского марафона Rimi в местах проведения мероприятий будет запрещено движение электросамокатов, велосипедов и велорикш: 18 мая с 9.00 до 16.00 и 19 мая с 7.00 до окончания мероприятия. Также с 20 часов 17 мая до 6 часов 20 мая будет закрыта стоянка для микромобильного транспорта на набережной 11 ноября.

В случае неясностей можно обращаться в Центр управления сообщением по бесплатному информационному номеру 80003600.

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