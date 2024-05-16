На морских пляжах в Латвии часто дежурят спасатели, поэтому, принято считать, что именно море – самое опасное место для купания. Однако больше всего трагедия происходят именно во внутренних водах, заявил тренер по плаванию Павел Муранс в эфире программы "Домская площадь" Латвийского радио 4, цитирует Rus.Lsm.

"В Латвии вода повсюду: у нас есть реки, озера, море. И есть в обществе такое представление, что тонут только в море — потому там и спасатели дежурят. Но самые большие опасности во внутренних водоемах — реках, озерах и прудах у дома", — заявил тренер.

В реках, например, есть и течения, и непрогнозируемые ямы и глубины.

"Море для купания — одно из наиболее безопасных мест, при условии, что нет ветра и волн. Глубина там начинается постепенно. Нет подводных камней, коряг, а вода там даже более прозрачная, чем во многих реках и озерах", — рассказал Муранс.

Дети всегда должны купаться под присмотром родителей, подчеркнул тренер.

Также тренер предупредил родителей о том, что не умеющий плавать ребенок должен находиться "на расстоянии вытянутой руки" от сопровождающего. Также ребенку нужен спасательный жилет.

В свою очередь, надувные жилеты и нарукавники дают ложное чувство безопасности, так как могут сдуться в неподходящий момент, отметил тренер. Подходят такие средства только на мелководье, использовать их на глубине специалист категорически не рекомендует.

Напомним, что в Латвии с 15 мая открыт купальный сезон 2024 года.

Латвия находится на одном из первых мест по числу утонувших в Европе. Так, ежегодно в водоемах нашей страны тонут от 120 до 130 человек, сообщал Rus.Lsm со ссылкой на экспертов.

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