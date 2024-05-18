В эти выходные, 18 и 19 мая, в Риге пройдет традиционный марафон Rimi. В нем примут участие 33 000 бегунов из почти 100 стран, что является рекордным за всю историю мероприятия, сообщают организаторы.

Во время марафона город будет перекрыт: движение транспорта будет ограничено или закрыто на отдельных улицах столицы и на мостах через Даугаву. В воскресенье, 19 мая, существенные изменения коснутся и некоторых маршрутов общественного транспорта. Подробнее читайте — здесь.

Заявлены пять дистанций - на 1609 м (миля), 5 км, 10 км, полумарафон (21 км) и марафон (42 км). Забег на милю и Олимпийский детский забег состоятся в субботу, остальные — в воскресенье. Причем, в духе Олимпийских игр в Париже рижская Набережная 11 ноября будет превращена в Олимпийскую деревню, где юные бегуны смогут попробовать себя на "королевских" дистанциях (200 м, 400 м, 60 м).

Организаторы прогнозируют особо острую борьбу в полумарафоне, где заявлены элитные мировые бегуны.

Общий призовой фонд Рижского марафона — 53 100 евро. В нынешнем году большая часть призовых (27 400 евро) будет распределена между шестью самыми быстрыми участниками на полумарафонской дистанции, включая призы за высокие результаты и рекорды. Ведущие марафонцы получат 10 000 евро, а также дополнительные премии за высокие результаты или рекорды Латвии. Призовой фонд для бегунов на милю, 5 км и 10 км составит 2 000 евро за забег, а также бонусы за установление рекордов Латвии.

В этом году в марафоне примут участие 265 команд, состоящих не менее чем из 15 человек конкретных компаний.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!