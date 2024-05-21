На этой неделе в Рижском пассажирском порту в присутствии делегации Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) планируется открыть демонстрационный зал миллиардного проекта по развитию Андрейсалы. В ожидании этого события руководитель парламентской группы по сотрудничеству с ОАЭ Айнар Шлесерс, чей семейный бизнес заинтересован в реализации проекта, на разных уровнях пытался ускорить заключение договора о защите инвестиций с ОАЭ, с нынешней редакцией которого латвийская сторона не согласна, сообщила программа de facto на Латвийском телевидении. Об этом пишет агентство LETA со ссылкой на LSM.lv.

Соглашение по тексту договора не достигнуто, и одним из пунктов, с которым не согласна Латвия, является разрешение споров в частном арбитражном суде.

В последние годы в Латвии и в Европейском союзе (ЕС) в целом изменилось отношение к договорам о защите инвестиций и частным арбитражным судам. Латвия на переговорах с ОАЭ придерживается основных принципов инвестиционной политики ЕС, сообщили de facto в Министерстве иностранных дел.

В прошлом у Латвии имеется очень болезненный опыт разрешения споров в арбитраже, которые обошлись государству в миллионы. Имя девелопера из ОАЭ Мохамеда Али Алаббара в последние месяцы часто упоминается в контексте строительства футбольного стадиона на Луцавсале и его обещаний инвестировать 2,5 млрд евро в развитие Андрейсалы.

В январе Алаббар подписал меморандум о сотрудничестве с руководством Риги. Он не предусматривает материальной ответственности сторон, но Рига обязуется обеспечить быстрый процесс согласования и развитие общественной инфраструктуры.

На этой неделе рабочие уже устанавливают на Андрейсале флаги с названием проекта Riga Waterfront.

"Моему семейному бизнесу удалось договориться с Мухамедом Алаббаром о сотрудничестве. Мы создали совместное предприятие, которое реализует крупнейший проект недвижимости в Северной Европе", - заявил Шлесерс в видеоролике из Дубая, размещенном 3 апреля на YouTube на аккаунте его партии "Латвия на первом месте".

Ранее сообщалось, что председатель Рижской думы Вилнис Кирсис и руководитель компании по развитию недвижимости Eagle Hills из ОАЭ Мохаммад Али Алаббар подписали 10 января меморандум о сотрудничестве по развитию района Андрейсала. В течение 15 лет в развитие Андрейсалы планируется инвестировать более 3 млрд евро.

Как сообщил Юрис Петерсонс, директор по коммуникации и проектам Riga Port City, связанного с семьями экс-политика Андриса Шкеле и депутата Сейма Айнара Шлесерса, компания привлекла стратегического инвестора Eagle Hills для развития территории Андрейсалы в течение следующих десятилетий. Конкретная юридическая форма партнерства еще дорабатывается.



Конкретная юридическая форма партнерства еще дорабатывается, сказал Петерсонс.

В настоящее время уже проектируются первые объекты, ведется работа по планированию сети улиц и инфраструктуры, строительство которых должно начаться в этом году. По мере того, как развитие территории будет входить в активную фазу, Riga Port City будет регулярно информировать о ходе проекта, добавил Петерсонс.

Портал Delfi в январе писал, что по данным литовской газеты Verslo Žinios, несмотря на поддержку диктатором страны Александром Лукашенко российского вторжения в Украину, компания, которую представляет Али Алаббар, продолжает реализовывать огромный проект North Waterfront в Минске.

Также стало известно, что в начале 2021 года, согласно сообщению Чеченской государственной телерадиокомпании "Грозный", прокремлевский лидер Чечни Рамзан Кадыров во время своего визита в ОАЭ встречался Али Алаббаром, который заявил, что давно ждал встречи с чеченским лидером и назвал его братом. Он также сообщил о своем желании посетить Чечню вместе с семьей. Инвестор также отметил, что деловые контакты с Чечней основаны в первую очередь на его дружбе с Кадыровым.

В Рижской думе ранее заявили, что самоуправление откажется от сотрудничества с потенциальным инвестором развития Андрейсалы, если обнаружится его связь с Беларусью.



Служба государственной безопасности (СГБ) проанализировала деятельность Али Алаббара и не выявила рисков для безопасности Латвии. О результатах проверки СГБ информировала Рижскую думу и высших должностных лиц.

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