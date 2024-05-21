Во вторник, 21 мая, Кабинет министров поддержал поправки к Закону о дорожном движении, которые в том числе предусматривают отказ от наклейки техосмотра на автомобиле.

Как сообщили Delfi в Минсообщения, цель поправок — более эффективное использование ресурсов. В дальнейшем факт прохождения транспортным средством государственного технического осмотра и получения разрешения на участие в дорожном движении будет подтверждаться записью в регистре, а также выданным лицу протоколом.

При этом любое лицо сможет бесплатно проверить наличие техосмотра и его срок через электронные услуги Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD).

В Закон о дорожном движении внесены и другие изменения, нацеленные на усиление требований и ответственности для водителей транспортных средств.

Поправки к закону устанавливают обязанность иностранцев декларировать использование зарегистрированного в третьей стране транспортного средства в дорожном движении в Латвии. В будущем законом будет определена административная ответственность лица, если транспортное средство не задекларировано.

Закон также предусматривает административную ответственность лица за отказ от регистрации электросамоката.

Поправки должны быть еще утверждены Сеймом.

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