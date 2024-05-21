Предложенные президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем поправки, которые на шесть лет снизят требования к владению латышским языком иностранным академическим персоналрм, противоречат статусу государственного языка и Сатверсме, считает Новая консервативная партия (НКП). От этой партии в Европарламент баллотируется поэтесса и идеолог "кампании дерусификации" Лиана Ланга.

В письме к Ринкевичу, спикеру Сейма Дайге Миерине (Союз "зеленых" и крестьян) и членам ответственной комиссии Сейма по образованию, культуре и науке НКП выражает мнение, что поправки не только не нужны, но и могут навредить общему социолингвистическому положению государственного языка.

Предложение не налагает на иностранца никаких обязательств по изучению госязыка в течение шести лет - научный кадр может проработать в Латвии шесть лет, а затем уехать, игнорируя "лингвистическую реальность".

В случае принятия поправок теоретически рабочим языком на кафедрах, заседаниях советов факультетов, сенатов и других структур может стать и государственный язык России-агрессора, поскольку лица, избранные на научные должности, имеют право участвовать в работе этих структур. Это уменьшит роль госязыка и будет противоречить нормам Сатверсме Латвии, заявили в партии, которая не представлена в Сейме 14-го созыва. НКП также подчеркивает, что предложение не накладывает никаких ограничений на иностранца, не знающего ни один из официальных языков Европейского союза.

Партия считает, что в поправках нет необходимости, так как все необходимые случаи можно урегулировать с помощью исключений, указанных в правилах Кабинета министров. Возможность привлечения высококвалифицированного преподавательского состава в латвийские вузы зависит от финансирования, а не от уровня владения латышским языком. НКП призывает не рассматривать поправки и отозвать их.

Сейм передал на рассмотрение в комиссии предложенные президентом поправки к Закону "О высшем образовании".

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