Острая дискуссия вокруг намерения общественных СМИ Латвии провести на русском языке дебаты перед выборами в Европарламент должна быть уважительной, а процесс обсуждения - рациональным. Об этом в своем заявлении пишет президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Delfi публикует перевод заявления президента Латвии. Оригинальная версия текста на латышском языке доступна здесь.

"Острые дискуссии на любую тему - хороший знак. Это показывает, что обществу и людям небезразлично, что происходит с ними и со страной. Важно также, чтобы этот процесс был рациональным и уважительным.

Одна из горячих тем сейчас - намерение общественных СМИ провести дебаты перед выборами в Европарламент на русском языке. В некотором смысле эта тема является продолжением начатой в 2023 году дискуссии о переходе LTV, Латвийского радио и LSM на производство контента на латышском языке с 2026 года.

К сожалению, как это бывает в пылу эмоций, дискуссия идет по поводу нескольких вещей одновременно, и фокус теряется. Первое - это использование национального языка и языков меньшинств в государственных процессах. Второе - независимость СМИ, особенно общественных. Третье - как эффективнее говорить с теми, кто все еще находится в орбите пропаганды Кремля (надо сказать, что среди них есть и латыши, и нелатыши).

Теперь обо всем по порядку.

Об использовании государственного языка. Сатверсме гласит, что языком общественных и политических процессов является государственный язык. Поэтому публичные дебаты в преддверии выборов также должны проводиться на латышском языке. Был озвучен аргумент, что в прошлом многое делалось на русском языке. Это действительно так, но со временем меняются обстоятельства, мнения и настроение значительной части общества. То, что раньше было приемлемо, теперь не устраивает, и наоборот. Особенно быстро это меняется в связи с полномасштабным вторжением России в Украину. Мир и общество эволюционируют, и это одна из причин, почему мир перешел от каменного века к покорению космоса, искусственному интеллекту и квантовой физике. Языки меньшинств могут использоваться для коммуникации, как это предусмотрено Сатверсме и законами. Но следует помнить, что в Латвии существует не одно национальное меньшинство.

Об общественных СМИ и редакционной независимости. Я убежден, что на Латвийском телевидении, Латвийском радио и LSM работают профессиональные и патриотичные журналисты. Их вклад в укрепление и развитие демократии в нашей стране неоценим. Заявления о предателях, врагах народа, пятых колоннах и кремлевских приспешниках абсолютно неприемлемы и достойны осуждения. Именно угрозы и призывы к физическому насилию караются законом. Защитить независимость редакций непросто. Дискуссия в Рижском замке 8 апреля показала то, о чем многие люди не задумываются: трудности в получении информации, угрозы, самоцензура. В то же время редакционная независимость - это большая ответственность. Это ответственность перед обществом - в том, чтобы объяснять свои решения, отвечать на вопросы и критику. Каждый человек в обществе, включая политиков, имеет право выражать свое мнение, задавать вопросы и критиковать что-либо. Мы все ответственны за будущее нашей страны, и только в спорах рождается истина. Важно, чтобы на вопросы отвечали, а критику опровергали. Однако ни одно должностное лицо не имеет права указывать общественным или коммерческим СМИ, какие материалы им писать, какие вопросы задавать или не задавать. Хотелось бы увидеть спокойное, основанное на фактах и практике объяснение редакционного выбора в пользу дебатов кандидатов на русском языке. Возникает несколько вопросов. Была ли изучена эффективность дебатов на русском языке перед предыдущими выборами в Сейм или Европарламент (охват аудитории, просмотры, оценки дебатов со стороны аудитории)? Было ли исследование, считает ли эта воображаемая целевая аудитория это полезным, интересно ли им? Учитывая то, что ряд партий отказались от участия в дебатах, как проинформировать электорат о том, что могут предложить все политические силы? Удастся ли в такой накаленной атмосфере обеспечить качественную дискуссию (и потратить деньги налогоплательщиков с пользой?) Рассматривалась ли идея организации дебатов на латышском языке с переводом?

О том, как отвоевать у Кремля инфопространство. Этот разговор ведется уже давно. Боюсь, что бурная дискуссия об использовании языка в государственных СМИ парадоксальным образом обходит этот вопрос стороной. И здесь очевидно, что до тех, кто по-прежнему получает информацию от российской пропаганды, не доходят передачи ни на латышском, ни на русском языках. Нужно понять, почему? Кроме того, много тех, кто не менял своих устоявшиеся взгляды годами - и его уже невозможно переубедить.

В последние дни меня призывают уволить, наказать, отругать и бог знает что еще сделать с SEPLP, LTV, Латвийским радио и LSM. В демократическом обществе у президента нет такого права, и это хорошо. Сейчас важнее дискуссия активной части общества со своим СМИ. Она может идти в соцсетях, принимать форму пикетов или прямого разговора. Но разговор должен идти с уважением, а не превращаться в обоюдную перепалку. К этому я и призываю всех участников. Только так мы станем сильнее как страна и как общество".

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