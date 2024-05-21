Члены диверсионной группы, действовавшей в Польше по заказу России, были задержаны при содействии латвийских служб, сообщила на пресс-конференции 21 мая премьер-министр Латвии Эвика Силиня ("Новое Единство").

Власти Польши задержали девять человек по подозрению в совершении диверсий по заказу российских спецслужб, заявил премьер-министр страны Дональд Туск. "Это касается избиений, поджогов и попыток поджога", — сообщил он, отметив, что речь идет о наемниках. По его словам, "иногда это люди из криминального мира, это касается граждан Украины, Беларуси и Польши".

В частности, указал премьер, во Вроцлаве была пресечена попытка поджога завода по производству красок. Он также напомнил о пожаре на складе магазина IKEA в Вильнюсе в ночь на 9 мая. Литовская полиция отрабатывает в том числе и версию поджога.

Силиня заявила, что диверсии планировались и в Латвии, однако благодаря сотрудничеству служб Польши, Латвии и других стран Балтии диверсанты были задержаны, а запланированные ими акции предотвращены.

"Наши службы уже давно следят за этой деятельностью и предотвращают действия групп, работающих на Россию", - добавила она.

По словам Силини, Латвия уже давно располагает информацией о том, что Россия планирует дестабилизировать ситуацию в стране, чтобы повлиять или затянуть принятие решений, связанных с поддержкой Украины.

"Такая ситуация возникает в странах, где обсуждается поддержка Украины. Польская группировка хотела повлиять и на страны Балтии. Я горжусь способностью наших служб внутренних дел выявлять и предотвращать такие случаи, чтобы граждане чувствовали себя в безопасности", - подчеркнула Силиня.

Министр внутренних дел Рихард Козловскис ("Новое Единство") добавил, что Службе государственной безопасности удалось задержать нескольких лиц, действия которых изначально были расценены как хулиганство, например, рисование буквы "z", но поджог Музея оккупации "показал уже другой уровень", поскольку это было запланированное нападение.

По словам министра, для осуществления подобных действий в Латвии используются лица с криминальным прошлым или без постоянной работы, которые соблазняются легким заработком, при этом не осознавая смысла своих действий.

Козловскис заверил, что органы госбезопасности работают в усиленном режиме. "Нагрузка служб безопасности - это большой вызов, но мы должны быть готовы, потому что Россия попытается дестабилизировать страны Балтии", - сказал министр.

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