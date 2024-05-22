Поджоги в Польше являются одной из характерных черт деятельности российских спецслужб, которые стремятся дестабилизировать ситуацию в стране, пытаясь создать впечатление, что что-то идёт не так. Это также сигнал политикам Латвии, попытка их запугать, заявила премьер-министр Эвика Силиня в интервью программе TV3 "900 секунд" (JV).

В Польше в понедельник были задержаны девять человек по подозрению в совершении диверсий по заказу российских спецслужб, заявил премьер-министр страны Дональд Туск. "Это касается избиений, поджогов и попыток поджога", — сообщил он, отметив, что речь идет о наемниках. По его словам, это касаются не только Польши, но и Литвы, Латвии и, возможно, Швеции.

Силиня выразила мнение, что латвийские спецслужбы способны идентифицировать возможные провокации, распознавая почерк российских спецслужб. В Латвии важно осознавать, что мы находимся в ситуации, когда возможны различные провокации, добавила премьер-министр. Также она сообщила, что сообщение о поджогах было отправлено и Латвии.

Ранее сообщалось, латвийские службы безопасности в настоящее время работают в усиленном режиме. Наша страна находится в условиях реальной гибридной войны, заявил министр внутренних дел Рихардс Козловскис (JV) на пресс-конференции после заседания правительства.

Комментируя недавнюю информацию о задержании девяти членов группы российских шпионов в Польше, министр подчеркнул, что Россия будет пытаться вмешиваться в дела стран, которые оказывают помощь Украине. В саботаже чаще используются люди с криминальным прошлым и те, кто не имеет стабильного дохода.

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