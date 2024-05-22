Желание России изменить морские границы с Литвой и Финляндией в Балтийском море может стать эскалационной мерой, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней ("Новое Единство").

Он отметил, что пока в публичном пространстве доступна неофициальная информация, но необходимо было бы увидеть более точную и широкую информацию, однако сам факт вызывает беспокойство. Президент подчеркнул, что Министерство иностранных дел Латвии находится на связи со своими союзниками в Литве, Финляндии и странах Северной Балтии.

"Мы следим за ситуацией и готовы в случае необходимости поддержать наших союзников как в формате НАТО, так и в формате Европейского союза. Этот вопрос углубленно изучается не только в Риге, но и в Литве, Финляндии и других странах. Если информация изменится, последует необходимая реакция", - заявил президент.

Ринкевич отметил, что Латвия не поддерживает любые желания изменить границы в одностороннем порядке. По словам президента, если что-то такое вообще произойдет, то это эскалационная мера со стороны России, и на нее последует соответствующая реакция.

В свою очередь, премьер-министр подчеркнула, что планирует обсудить эту информацию с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо в пятницу, 24 мая, когда глава финского правительства приедет с визитом в Латвию. Силиня надеется, что Финляндия, возможно, обратится в НАТО и обсудит этот вопрос. Она добавила, что от России не поступало никаких официальных сообщений ни Литве, ни Финляндии. Латвия будет следить за происходящим и думать, как она может быть полезна в формировании общей позиции.

Как сообщалось ранее, вечером во вторник, 21 мая, издание The Moscow Times обратило внимание на опубликованный на российском портале правовых актов проект постановления правительства РФ, предполагающий расширение территориальных вод страны вблизи границ с Литвой и Финляндией. Согласно документу, который подготовило министерство обороны, Россия намерена объявить внутренними морскими водами часть акватории Финского залива, а также участки моря вблизи Балтийска и Зеленоградска в Калининградской области.

Авторы документа объясняют свое предложение тем, что установленные Советом министров СССР в 1985 году и действующие для определения границ до сих пор координаты "не в полной мере соответствуют современной географической обстановке". Проект постановления сейчас находится на "общественном обсуждении".

"Это еще одно доказательство того, что агрессивная и ревизионистская политика России представляет угрозу безопасности соседних государств и всей Европы", — прокомментировали инициативу в министерстве иностранных дел Литвы. В ведомстве добавили, что сегодня для дачи разъяснений вызовут временного поверенного в делах РФ, а также обсудят скоординированный ответ с региональными партнерами.

Министерство призвало Россию "уважать и соблюдать общепризнанные принципы и нормы международного права, а также международные и двусторонние соглашения о нерушимости границ". Среди таковых в заявлении названы, например, договор об основах межгосударственных отношений (1991) и договор о государственной границе (1997).

"Я думаю, что это очередная попытка запугать и угрожать. Россия хочет отговорить Запад от помощи Украине, и в этой риторике нет ничего нового. Но следует руководствоваться принципом, что лучше готовиться к худшему. Так что давайте сохранять бдительность", — заявил глава комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне Арвидас Поцюс.

Проект постановления правительства РФ прокомментировала и министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен. В соцсети X она сообщила, что ведомство изучит документ, и напомнила, что изменение границ на море регулируется специальной конвенцией ООН, участницей которой является в том числе Россия. "Создание путаницы также является элементом гибридного влияния. Финляндия такому ходу дел не удивлена", — цитирует министра издание Yle.

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