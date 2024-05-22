Министерство иностранных дел Литвы считает "преднамеренной и целенаправленной провокацией" проект постановления правительства РФ, которое предусматривает одностороннее изменение границ в Балтийском море. Об этом сообщает LRT.

Вечером во вторник издание The Moscow Times обратило внимание на опубликованный на российском портале правовых актов проект постановления правительства РФ, предполагающий расширение территориальных вод страны вблизи границ с Литвой и Финляндией. Согласно документу, который подготовило министерство обороны, Россия намерена объявить внутренними морскими водами часть акватории Финского залива, а также участки моря вблизи Балтийска и Зеленоградска в Калининградской области.

Авторы документа объясняют свое предложение тем, что установленные Советом министров СССР в 1985 году и действующие для определения границ до сих пор координаты "не в полной мере соответствуют современной географической обстановке". Проект постановления сейчас находится на "общественном обсуждении".

"Это еще одно доказательство того, что агрессивная и ревизионистская политика России представляет угрозу безопасности соседних государств и всей Европы", — прокомментировали инициативу в министерстве иностранных дел Литвы. В ведомстве добавили, что сегодня для дачи разъяснений вызовут временного поверенного в делах РФ, а также обсудят скоординированный ответ с региональными партнерами.

Министерство призвало Россию "уважать и соблюдать общепризнанные принципы и нормы международного права, а также международные и двусторонние соглашения о нерушимости границ". Среди таковых в заявлении названы, например, договор об основах межгосударственных отношений (1991) и договор о государственной границе (1997).

"Я думаю, что это очередная попытка запугать и угрожать. Россия хочет отговорить Запад от помощи Украине, и в этой риторике нет ничего нового. Но следует руководствоваться принципом, что лучше готовиться к худшему. Так что давайте сохранять бдительность", — заявил глава комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне Арвидас Поцюс.

Проект постановления правительства РФ прокомментировала и министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен. В соцсети X она сообщила, что ведомство изучит документ, и напомнила, что изменение границ на море регулируется специальной конвенцией ООН, участницей которой является в том числе Россия. "Создание путаницы также является элементом гибридного влияния. Финляндия такому ходу дел не удивлена", — цитирует министра издание Yle.

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