Министерство образования и науки (МОН) не видит возможности получить дополнительнгое финансирование, чтобы удовлетворить требованиями Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) по их варианту баланса нагрузки педагогов со следующего учебного года. Об этом сообщила в среду, 22 мая, министр образования и науки Анда Чакша ("Новое Единство"), а профсоюз заявил о начале сбора подписей за отставку Чакши. уже не в первый раз.

Денег - нет

Чакша отметила, что сейчас страна находимся в середине бюджетного года, поэтому невозможно говорить о каких-либо изменениях в финансировании. Значит, учителям придется работать без дополнительной оплаты. Это подтвердил и министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство")

Кроме того, Чакша считает, что предложение LIZDA не решит проблему. "Предложение профсоюза не снижает перегрузку, а создает новые вакансии. [Мы] условно доплачиваем, но нагрузка не снижается. (..) Если есть хорошо оплачиваемая нагрузка, баланс урегулируется естественным путем", - заявила министр.

LIZDA грозит рекомендациями "за кого голосовать на выборах в ЕП"

Против этого выступает профсоюз. LIZDA интерпретирует отказ Чакши инвестировать средства в "неупорядоченную систему" ​​как "очень грубый упрек" в нецелевом расходовании средств, предоставленных правительством в прошлом году. Председатель LIZDA Инга Ванага заявила, что директора и учредители школ "действительно много работали", чтобы двигаться в направлении балансировки нагрузки.

Чтобы продолжить балансировку нагрузки с сентября, LIZDA предложила взять необходимое финансирование из средств, зарезервированных на содержание учреждений профессионального образования.

Ванага считает, что отказ сбалансировать рабочую нагрузку с сентября является негативным сигналом для педагогического сообщества, поскольку МОН отказывается от реализации соглашения о забастовке.

Вечером стало известно, что LIZDA начал сбор подписей за выражение недоверия министру образования и науки Анде Чакше. Также профсоюз предложит работникам образования оценить, за какие политические партии голосовать на выборах в Европарламент, сообщила агентству LETA председатель LIZDA Инга Ванага.

Глава профсоюза подчеркнула, что основная польза двухдневных переговоров между МОН и LIZDA заключается в том, что количество учебных часов, или контактных часов, не увеличится для учителей с 26 до 30 часов в новом учебном году, как планировала Чакша.

В то же время Ванага оценила состоявшиеся во вторник и четверг переговоры с министром образования и науки как переговоры, в которых была большая доза цинизма. К тому же министр не желает видеть за формулами и расчетами реальности, отметила глава профсоюза. "Изменяя методику, министр и ее команда показывают в расчетах, что нагрузка очень хорошо сбалансирована, перенося на перерывы на другие обязанности, а на самом деле учителя перегружены", - считает Ванага.

Председатель LIZDA считает, что переговоры идут по кругу и понятно, что идет борьба, изматывающая физически и эмоционально.

"Мы не будем проводить повторный пикет, но мы начали сбор подписей за выражение недоверия министру образования и науки Чакше. Уже собрано более 1000 подписей. Мы представим эти подписи высшим должностным лицам страны. Мы также призовем работников образования оценить, за кого они голосуют на выборах в Европарламент, видя ответственность и отношение чиновников страны к педагогам", - сказал Ванага.

В чем причина разногласий?

МОН и LIZDA в среду продолжили переговоры о балансировке нагрузки педагогов. В обсуждении также приняли участие министр финансов, представители Латвийского союза самоуправлений и управлений образования. "Это придает иную динамику переговорам, потому что работодатель и работник наконец встречаются", - сказала Чакша.

МОН и LIZDA до сих пор не пришли к единому мнению, в том числе о том, что значит сбалансировать нагрузку учителей. Двухдневные переговоры завершились лишь отказом от идеи установления максимального количества часов для одного преподавателя. В среду после обеда ​​Ванага заявила журналистам о готовности "заседать [в МОН] и продолжать настаивать на решениях".

Новые принципы балансировки нагрузки будут продвигаться вместе с новой моделью финансирования "Programma skolā". Это означает, что новая модель финансирования будет внедрена во всех самоуправлениях страны одновременно с сентября 2025 года, подтвердила Чакша.

27 мая планам МОН даст оценку Комитет по образованию и культуре Латвийского союза самоуправлений.

В среду члены комиссии Сейма по образованию, культуре и науке также заинтересовались ходом переговоров между МОН и LIZDA. На заседании комиссии МОН представило первоначальный вариант плана. Поэтому депутаты призвали министерство повторно представить принципы балансировки нагрузки после завершения общественных консультаций и согласований в конце месяца.

Сбалансировать нагрузку учителей было одним из требований забастовки LIZDA. Модель балансировки нагрузки должна была быть согласована еще в мае прошлого года, но у профсоюза и МОН до сих пор разные взгляды на то, как ее реализовать.

С 1 сентября 2025 года МОН предлагает всем педагогам перейти на единый нормальный график работы - 40-часовую рабочую неделю. Министерство также предлагает установить новую методику формирования нагрузки педагогов, в которую должны быть включены астрономические часы, включающие учебные часы или иные занятия. А именно, должны быть учтены и контактные часы, и время на выполнение иных обязанностей, указанных руководителем образовательного учреждения в должностной инструкции педагога.

Нагрузка педагога в астрономических часах и ее распределение будут планироваться руководителем образовательного учреждения совместно с педагогом, исходя из установленного в образовательном учреждении порядка распределения нагрузки педагогов, согласованного с учредителем.

Профсоюз обеспокоен тем, что предложение МОН может в реальности привести к снижению стоимости рабочего времени, как это произошло в 2016 и 2023 годах.

Министр образования и науки Анда Чакша, напротив, убеждена, что педагогам будут платить за каждый рабочий час, независимо от того, какая у них ставка и какая нагрузка на них возложена. По ее словам, предложение МОН перейти на 40-часовую нагрузку с 1 сентября 2025 года аналогично системам, действующим в других странах мира.

Чакша отметила, что у учителей сложилось исторически ощущение, что им не платят за каждый час, но на самом деле новая система как раз приведет к тому, что оплачиваться будет каждый час работы.

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