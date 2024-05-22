Предприниматель из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), управляющий девелоперской компании Eagle Hills Properties Мохамед Али Алаббар планирует создать жилье для 30 тысяч жителей в рамках проекта Riga Waterfront ("Рижская набережная") сообщило агентство LETA со ссылкой на самого девелопера. Также в среду, 22 мая, состоялся визит в Риге двух министров правительства ОАЭ.

Здесь будет город-сад

Алаббар, основатель и председатель правления Eagle Hills Properties, утверждает, что цель Riga Waterfront — "развивать и возрождать Латвию и ее столицу Ригу, позиционируя ее как новый центр Европы".

При общем объеме запланированных инвестиций в три миллиарда евро реконструированная набережная, которая протянется на пять километров вдоль берега Даугавы, будет спроектирована таким образом, чтобы превратить район Андрейсалы в новый центр. Эта часть города должна стать новым и важным центром Риги, сочетающим в себе жилые дома, зеленые зоны и прямой доступ к воде.

Проект предусматривает, что на Андрейсале будут жить 30 000 жителей примерно в 8 000 квартирах. Также запланировано строительство отелей, современного круизного терминала, крупного торгового центра, общественных пространств. Проект предполагает, что территория старой электростанции будет преобразована в торгово-гастрономический центр.

Представители Eagle Hills Properties отмечают, что инвестиции в развитие проекта дают возможности получить место жительства в Риге, а начиная с инвестиций от 250 000 евро дают и возможность получать преимущества в рамках программ резидентства Европейского союза.

Ранее сообщалось, что председатель Рижской думы Вилнис Кирсис ("Новое Единство") и руководитель компании по развитию недвижимости Eagle Hills из ОАЭ Мохаммад Али Алаббар подписали 10 января меморандум о сотрудничестве по развитию района Андрейсала. В течение 15 лет в развитие Андрейсалы планируется инвестировать более 3 млрд евро.

Что известно об Алаббаре?

По данным литовской газеты Verslo Žinios, компания, которую представляет Али Алаббар, продолжает реализовывать огромный проект North Waterfront в Минске - несмотря на то, что Александр Лукашенко поддерживает вторжение России в Украину.

В начале 2021 года, согласно сообщению Чеченской государственной телерадиокомпании "Грозный", прокремлевский лидер Чечни Рамзан Кадыров во время своего визита в ОАЭ встречался с Алаббаром, который заявил, что давно ждал встречи с чеченским лидером и назвал его братом. Он также сообщил о своем желании посетить Чечню вместе с семьей. Инвестор также отметил, что деловые контакты с Чечней основаны в первую очередь на его дружбе с Кадыровым.

Причем здесь Шлесерс?

В воскресенье, 19 мая, программа Латвийского телевидения De Facto сообщила, что лидер оппозиционной партии "Латвия на первом месте" Айнар Шлесерс, имеющий отношение к проекту Riga Waterfront, пытается ускорить подписание неприемлемого для Латвии договора о защите инвестиций с Объединенными Арабскими Эмиратами.

65% компании Riga Waterfront, которая собирается реализовывать проект на Андрейсале, принадлежит компании Eagle Hills, которую представляет предприниматель Мохаммед Али Алаббар. Остальной частью владеет NĪ Holdings, которому принадлежит почти вся подлежащая развитию территория на Андрейсале. NĪ Holdings косвенно принадлежит членам семей Андриса Шкеле и Айнара Шлесерса, а также соучредителю Rietumu banka Леониду Эстеркину.

De Facto сообщает, что переговоры о соглашении по защите инвестиций с ОАЭ начались в конце 2017 года, но стороны так и не согласовали текст договора. Программе De facto известно, что в проекте договора предлагается решать споры в частных арбитражных судах, а Латвия усматривает в такой практике риски. Служба государственной безопасности при оценке потенциальных инвесторов из ОАЭ рисков для безопасности Латвии не обнаружила.

В Латвии побывали министры ОАЭ

В среду, 22 мая, не только прошло презентационное мероприятие Riga Waterfront, но и также состоялся визит в Ригу делегации министров ОАЭ. Якобы именно перед визитом этой делегации Айнар Шлесерс и пытался на разных уровня ускорить подписание соглашения о защите инвестиций с ОАЭ. В программе De Facto министр иностранных дел Латвии Байба Браже твердо заявила, что в рамках этого визита договор быть подписан не может.

У Латвии и Объединенных Арабских Эмиратов есть потенциал для сотрудничества в сфере инноваций и науки, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич на встрече с государственным министром экономики и торговли Министерства иностранных дел ОАЭ Ахмедом бин Али Аль Сайегом и государственным министром внешней торговли Министерства экономики ОАЭ Тани бин Ахмедом Аль Зайуди в Рижском замке.

Как сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис, на встрече обсуждались двусторонние отношения, экономическое сотрудничество, в том числе потенциал Латвии в области экспорта и привлечения инвестиций, сотрудничество между Европейским союзом и ОАЭ, а также актуальные вопросы глобальной безопасности.

Президент страны подчеркнул, что латвийские компании очень заинтересованы в рынке ОАЭ. Он отметил, что ОАЭ - крупнейший торговый партнер Латвии в странах Персидского залива. Президент отметил взаимный интерес к сотрудничеству в таких отраслях, как пищевая и фармацевтическая промышленность, логистика, информационные и коммуникационные технологии.

Президент поблагодарил ОАЭ за гуманитарную поддержку Украины и посредничество в обмене украинскими военнопленными, а также призвал к активному участию в мирной инициативе по Украине. В то же время президент подчеркнул и высоко оценил участие и помощь ОАЭ в решении гуманитарного кризиса в Газе.

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