Политический процесс в Латвии должен быть организован на латышском языке и это правильно, но общественные СМИ должны обращаться к нацменьшинствам и делать это на их родном языках, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич в эфире программы "Домская площадь" Латвийского радио 4, пишет портал RUS.LSM.LV.

Главная задача президента - объединять общество, заявил в интервью Латвийскому радио президент Эдгар Ринкевич в годовщину своего избрания в должности (подробнее - о первом президентском годе читайте здесь).

Президент признал, что общество Латвии очень фрагментировано. Он рассказал, что во время поездок по Латвии он старается смотреть на то, что объединяет, а не разъединяет. "И потому я очень аккуратен в чувствительных вопросах", - сказал глава государства.

Лакмусовый тест для русскоязычных: позиция по Украине

Говоря о русскоязычных жителях страны, Ринкевич заявил: каждый вправе сам выбирать, хочет ли он жить в Латвии и быть ее частью, или до сих пор смотрит в прошлое – на Российскую империю в качестве своей модели.

"И когда человек ответил на этот вопрос, определил позицию по нападению РФ на Украину – это лакмусовая бумажка или тест, после которого появляется возможность говорить, что мы должны делать по-другому. Никто не хочет видеть разрушенные войной латвийские города. Это те вещи, в которых каждый должен начинать с себя", - сказал президент.

Ринкевич признал, что сейчас разговор о разных проблемах идет трудно, а потому нужна тщательная работа, чтобы способствовать разговору о ценностях. "Если кто-то продолжит рисовать букву Z на стенах или поддерживать военную агрессию РФ, это вопрос уголовного закона. Потому что речь идет о нашей безопасности", - сказал Эдгар Ринкевич.

Президент отметил, что Сейм принял политическое решение, что СМИ должны в основном перейти на латышский язык. "Я организовал дискуссию, где мы поняли, что не можем оставить общественные СМИ без языков нацменьшинств. Мы договорились, что Совет по общественным электронным СМИ (SEPLP) и профильная комиссия Сейма разработают новую модель. Правильно, что бы мы организовали политический процесс на госязыке, но и обращались к меньшинствам на их языках. И тут не только русский язык. У нас живут и украинцы, и поляки, и белорусы. Я не буду вмешиваться в разработку этой модели. Независимость СМИ важна. Когда будет готово предложение, тогда и будем дискутировать", - сказал глава государства.

"Мы разобщенное общество, и не только по этническим, но и по другим вопросам"

Оглядываясь на прошедший с момента избрания год, Ринкевич сказал, что, по его мнению, его приход на пост президента был нормальным политическим процессом, где у каждой партии был выбор, как действовать. Только общество может судить о том, были ли в результате этого процесса, в ходе которого также сменилось правительство, какие-то значительные достижения.

С момента вступления в должность в июле прошлого года Ринкевич совершил 23 поездки по регионам. Во время этих поездок он понял, что то, что мы видим в социальных сетях и в обсуждениях в СМИ, вопросы, которые там поднимаются, - это не то, что волнует людей, особенно за пределами Риги.

"В регионах совершенно другие приоритеты. Мы очень разобщенное общество, и не только по этническим, но и по другим вопросам. В том числе и по вопросам экономического развития. Например, мы говорим о необходимости развивать экономику, промышленность, но когда появляется инвестор, мы слышим: "только не в моем самоуправлении". Эти вопросы сложно решать", - сказал Ринкевич.

Если год назад он не знал, в чем заключается главная задача президента, то теперь понял - президент должен максимально объединять общество.

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