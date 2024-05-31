Главная задача президента - объединять общество, заявил в интервью Латвийскому радио президент Эдгар Ринкевич.

Оглядываясь на прошедший с момента избрания год, Ринкевич сказал, что, по его мнению, его приход на пост президента был нормальным политическим процессом, где у каждой партии был выбор, как действовать. Только общество может судить о том, были ли в результате этого процесса, в ходе которого также сменилось правительство, какие-то значительные достижения.

С момента вступления в должность в июле прошлого года Ринкевич совершил 23 поездки по регионам. Во время этих поездок он понял, что то, что мы видим в социальных сетях и в обсуждениях в СМИ, вопросы, которые там поднимаются, - это не то, что волнует людей, особенно за пределами Риги.

"В регионах совершенно другие приоритеты. Мы очень разобщенное общество, и не только по этническим, но и по другим вопросам. В том числе и по вопросам экономического развития. Например, мы говорим о необходимости развивать экономику, промышленность, но когда появляется инвестор, мы слышим: "только не в моем самоуправлении". Эти вопросы сложно решать", - сказал Ринкевич.

Если год назад он не знал, в чем заключается главная задача президента, то теперь понял - президент должен максимально объединять общество.

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