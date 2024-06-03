С 2025 года базовая зарплата избираемых и утверждаемых Сеймом должностных лиц возрастет на 6% - с 1205,71 евро до 1278,05 евро, сообщает агентство LETA со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте Кабинета министров.

Согласно Закону о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений и должностных лиц, утверждаемых Сеймом, за основу берется базовая зарплата за месяц и к ней применяется коэффициент. Расчеты базовой зарплаты за месяц опираются на прирост средней зарплаты в стране, и такой перерасчет производится ежегодно.

К расчетам зарплаты высших государственных должностных лиц - президента страны, председателя Сейма, премьер-министра, председателя Конституционного суда и председателя Верховного суда применятся коэффициент "7". Соответственно, максимальная зарплата-брутто этих должностных лиц будет составлять в 2025 году 8 946 евро в месяц вместо сегодняшних 8 440 евро в месяц.

К зарплатам министров применяется коэффициент "6,2", соответственно, с 2025 года брутто-зарплата составит 7 9224 евро (сейчас - 7 475).

К зарплатам депутатов Сейма применяется коэффициент "3,5% (4473 евро - в 2025 году, 4220 евро в этом году - суммы-брутто). К зарплате парламентского секретаря применяется коэффициент "5,5" (7029 евро против 6631 евро).

К зарплате председателя Рижской думы применяется коэффициент "6% (7668 евро против 7234 евро).

Коэффициент, применяемый к зарплатам заместителей председателя Рижской думы, а также председателей дум городов государственного значения и краев, если на соответствующей административной территории проживает более 20 000 человек - "5,2". В 2025 году брутто-зарплата составит 6646 против 6270 евро в этом году.

Председатели дум городов государственного значения и краев, если на соответствующей административной территории проживает менее 20 000 человек, зарабатывают меньше. К их зарплатам применяется коэффициент "4,2". То есть, брутто-зарплата в следующем году составит 5 368 евро, в этом равна 5044 евро.

Коэффициент, применяемый к заплата заместителей председателей дум городов государственного значения и краев, если на соответствующей административной территории проживает более 20 000 человек - "4" (5112 евро и 4823 евро соответственно).

Коэффициент, применяемый к заплата заместителей председателей дум городов государственного значения и краев, если на соответствующей административной территории проживает менее 20 000 человек - "3,7" (4729 евро и 4461 евро соответственно).

К зарплатам председателей комитетов Рижской думы применяется коэффициент "3,1" (3962 евро и 3378 евро).

К зарплатам заместителей председателей комитетов Рижской думы и председателей комитетов городских и краевых думы применяется коэффициент "2,8" (3759 евро и 3376 евро). Заместители председателей комитетов городских и краевых думы зарабатывают чуть меньше (коэффициент "2,5", зарплаты-брутто - 3195 евро и 3014 евро соответственно).

К зарплатам рядовых депутатов Рижской думы применяется коэффициент "1,7" (2173 евро брутто-зарплата в 2025 году, 2050 евро - в этом году).

При расчете зарплат рядовых депутатов остальных самоуправлений, на территории которых проживает более 20 тысяч жителей, применяется коэффициент "1,6" (2045 евро и 1929 евро соответственно).

При расчете зарплат рядовых депутатов остальных самоуправлений, на территории которых проживает менее 20 тысяч жителей, применяется коэффициент "1,6" (1917 евро и 1809 евро соответственно).

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