В 2023 году по сравнению с 2022 годом зарплата до уплаты налогов, фактически выплаченная политикам за работу в правительстве на различных министерских должностях выросла на десятки тысяч евро, а иногда сумма увеличения приближается к 30 тысячам евро, свидетельствуют поданные министрами декларации государственных должностных лиц.

По расчетам агентства LETA, в 2022 году министрам было выплачено в общей сложности 1 192 428 евро, а в 2023 году - 1 519 849 евро, и общая сумма выплат увеличилась за год на 27,5%.

Согласно закону об оплате труда должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений, зарплаты членов Кабинета министров устанавливаются на основе базового оклада с применением к нему коэффициента. Базовый оклад рассчитывается на основе прироста средней зарплаты по стране и ежегодно пересматривается.

В 2022 году базовый оклад составлял 1058 евро, а для расчета зарплат министров к нему применялся коэффициент 4,68, в результате чего номинальная зарплата министров в 2022 году составляла 4952 евро до уплаты налогов. Зарплата премьер-министра рассчитывалась с использованием коэффициента 4,93 и до уплаты налогов составляла 5216 евро.

В 2023 году базовый оклад вырос до 1137 евро, а для расчета зарплат министров применялся более высокий коэффициент - 6,2, в результате чего номинальная зарплата членов правительства до налогов составила 7052 евро. Зарплата премьер-министра рассчитывалась с применением коэффициента 7 и составила 7962 евро. Согласно поданным политиками декларациям, фактически они получали больше, так как на их доходы влияли также отпускные, социальные гарантии и другие факторы.

В этом году номинальная зарплата министров составляет 7475 евро, а в следующем году она составит 7924 евро до уплаты налогов.

Например, в 2022 году пост министра здравоохранения занимали Даниэль Павлютс и Лига Меньгелсоне. За время работы на этой должности они получили 82 314 и 3473 евро соответственно, то есть в общей сложности 85 787 евро. Для сравнения, в 2023 году, когда пост министра здравоохранения занимали Меньгелсоне и Хосам Абу Мери, они получили соответственно 83 106 и 30 419 евро, или в целом 113 525 евро. Таким образом, общее вознаграждение на посту министра здравоохранения за год увеличилось почти на 28 000 евро.

В 2022 году министром культуры был Наурис Пунтулис, получивший на этом посту 80 971 евро. В 2023 году министрами культуры были Пунтулис и Агнесе Логина. За выполнение своих обязанностей они получили 79 514 и 29 656 евро соответственно, что в общей сложности составило 109 171 евро. Таким образом, общая сумма вознаграждения, выплаченного министрам культуры, увеличилась за год чуть более чем на 28 000 евро.

Пост министра юстиции в 2022 году занимал Янис Борданс, а в декабре в течение короткого времени - Инесе Либиня-Эгнере, получившие соответственно 87 866 и 3473 евро, что в целом составило 91 340. В прошлом году эту должность занимала только Либиня-Эгнере, получившая 112 798 евро. Общее вознаграждение, фактически выплаченное за исполнение обязанностей министра юстиции, за год увеличилось примерно на 21 500 евро.

Пост министра благосостояния в 2022 году занимали Гатис Эглитис и нынешний премьер-министр Эвика Силиня, получившие соответственно 84 311 и 3473 евро, или в общей сложности 87 785 евро. В прошлом году этот пост занимали Силиня и Улдис Аугулис, получив соответственно 75 478 и 30 939 евро, или в целом 106 417 евро, в результате чего общее фактическое вознаграждение, выплаченное министрам благосостояния, увеличилось почти на 19 000 евро.

В 2022 году пост министра финансов занимали Янис Рейрс и Арвилс Ашераденс, получившие соответственно 80 291 и 4063 евро, что составляет в целом 84 354 евро. В 2023 году пост главы Минфина занимал Ашераденс, и его зарплата составила 108 545 евро, то есть выплаченная за год зарплата министра финансов увеличилась примерно на 24 000 евро.

Должность министра земледелия в 2022 году занимали Каспарс Герхардс и Дидзис Шмитс, получившие соответственно 84 508 и 3473 евро, или в целом 90 981 евро. В 2023 году этот пост занимали Шмитс и Армандс Краузе, получившие 78 014 и 29 336 евро соответственно, или в общей сложности 107 350 евро. В целом вознаграждение министров земледелия за год увеличилось примерно на 16 000 евро.

Должность министра иностранных дел в 2022 году занимал нынешний президент Латвии Эдгар Ринкевич, получивший на этом посту 88 570 евро. В 2023 году этот пост занимали Ринкевич и Кришьянис Кариньш, которым было выплачено соответственно 59 085 и 30 728 евро, или в общей сложности 89 814 евро, то есть общая зарплата, выплаченная на этой должности, существенно не изменилась.

Повышение зарплаты на посту министра образования и науки было значительно выше среднего. В 2022 году эту должность занимали Анита Муйжниеце и Анда Чакша, а их зарплаты составили соответственно 63 051 и 3473 евро, или в общей сложности 66 525 евро. В 2023 году эту должность занимала только Чакша, получившая 111 843 евро, то есть сумма вознаграждения на этой министерской должности за год выросла более чем на 45 000 евро.

Премьер-министром в 2022 году был Кришьянис Кариньш, который получил за работу на этом посту 91 490 евро. В 2023 году Кариньша на посту премьер-министра сменила Силиня. Согласно декларациям, за исполнение обязанностей премьер-министра в 2023 году они получили 86 634 и 33 463 евро соответственно, или в общей сложности 120 097 евро. Таким образом, вознаграждение, выплачиваемое на посту премьер-министра, за год увеличилось примерно на 28 500 евро.

Как отмечает Госканцелярия, разница в вознаграждении объясняется тем, что министры заменяют друг друга во время командировок или болезни, за что получают надбавки.

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