В среду, 5 июня, депутаты Сейма отозвали перед третьим чтением ряд поправок к Закону "Об обороте алкоголя", которые ограничивали продажу спиртных напитков в магазине, вводили запрет рекламировать безалкогольные напитки, если тот же торговый знак используется и для алкогольных напитков. Также отозвана поправка, повышающая возрастной ценз покупателя крепкого алкоголя.

Сегодня Комиссия Сейма по социальным и трудовым делам рассматривала перед третьим окончательным чтением поправки к Закону "Об обороте алкоголя", которые ограничивают доступность спиртного. В самое ближайшее время Сейм не примет закон в окончательном чтении, это произойдет только в сентябре. Ответственная парламентская комиссия еще хочет получить вердикт от Еврокомиссии.

Однако некоторые поправки уже отозваны. Это следующие предложения:

Несколько депутатов от "Нового Единства" подали поправку, которая предусматривает, что алкогольные напитки должны находиться в отдельной зоне общего торгового зала самообслуживания и размещаться так, чтобы сам алкоголь и торговый знак разглядеть было бы нельзя;

Депутат от "Нового Единства" Янис Патмалниекс инициировал установить запрет рекламировать безалкогольные напитки, торговый знак которых используется и для алкогольных напитков;

Депутат от оппозиционного Национального объединения Артурс Бутанс предлагал разрешить продавать пиво, вино и напитков брожения лицам старше 18 лет, а более крепкие напитки - только с 20 лет.

Ранее представители алкогольной отрасли на заседании критиковали то, что на третье чтение были поданы существенные, а не только редакционные поправки.

Председатель Комиссии Сейма по социальным и трудовым делам Андрис Берзиньш (Союз "зеленых" и крестьян) обещал осенью вернуться к этим вопросам.

Какие запреты уже утверждены?

9 мая Сейм утвердил поправки к Закону "Об обороте алкоголя" во втором чтении. Поддержки большинства Сейма не получила поправка, которая предусматривала, что алкоголь будет разрешено продавать лицам, достигшим 20 лет. Алкоголь по-прежнему можно будет приобрести с 18 лет.

Во втором чтении депутаты одобрили предложение, что в магазинах с понедельника до субботы включительно купить алкоголь можно будет с 10.00 до 20.00, а по воскресеньям - с 10.00 до 18.00. В случае, если официальный выходной в случае праздников выпадет на рабочий день или субботу, то алкоголь можно будет приобрести с 10.00 до 20.00. Сейчас алкоголь продается во все дни недели с 8.00 до 22.00.

Предложение вообще запретить продавать алкоголь на АЗС, поступившее от Министерства здравоохранения, поддержку большинства Сейма не получило.

В то же время в законопроекте остались все поправки, ограничивающие рекламу алкоголя и время продажи алкоголя в магазинах.

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