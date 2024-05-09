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В четверг, 9 мая, большинство Сейма отклонило во втором чтении поправку к Закону "Об обороте алкоголя", которая предусматривала, что алкоголь будет разрешено продавать лицам, достигшим 20 лет. Сейчас приобрести алкогольные напитки разрешено тем, кому исполнилось 18 лет. В то же время законопроект по-прежнему содержит множество запретов на рекламу алкоголя, а также ограничения времени продажи алкоголя в магазинах.

Возрастной ценз остался прежним

Повышение возрастного центра предусматривала поправка, поданная министром здравоохранения Хосамом Абу Мери ("Новое Единство"). И хотя поправку ранее поддержала ответственная комиссия Сейма по социальным и трудовым делам, большинство Сейма проголосовало против. "За" были 38 депутатов, против 25, воздержались 23. Причем при голосовании по этому вопросу в ряде парламентских фракций было свободное голосование: одни депутаты голосовали за, другие против.

К повышению возрастного ценза ранее несколько скептически относился бизнес, высказывало сомнения и Министерство экономики.

В частности, если бы возрастной ценз был бы повышен была бы создана парадоксальная ситуация: молодые люди в возрасте 18-20 лет не смогут купить алкоголь, но при этом не могут быть ущемлены в своих правах где есть контакт с алкогольными напитками, включая гостиничный бизнес и розничную торговлю.

Министерство экономики также ранее высказывало опасения, что повышение возрастного ценза негативно скажется на туризме: ведь запрет на покупку алкоголя с 18 до 20 лет распространялся бы и на молодых людей, приезжающих в Латвии из других стран.

Ограничения на рекламу и маркетинг алкоголя

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