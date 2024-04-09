Во вторник, 9 апреля, Комиссия Сейма по социальным и трудовым вопросам во втором чтении поддержала поправки к Закону "Об обороте алкогольных напитков", вводящие новые временные ограничения на продажу алкоголя. С понедельника по субботу спиртное в магазинах можно будет приобрести с 10 утра до 8 вечера, а по воскресеньям - только с 10 утра до 6 вечера. Решение еще не окончательное.

Ограничения на часы продажи алкоголя не будут напрямую привязаны к рабочим, выходным или праздничным дням, так как это усложнило бы регулирование. Это означает, что, например, в праздник 1 мая, который выпадает на будний день, алкоголь можно будет продавать до 20.00.

В настоящее время алкоголь в Латвии продается в розницу с 8 утра до 10 вечера во все дни недели.

Комиссия Сейма уже одобрила предложение, согласно которому будет запрещена продажа алкогольных напитков лицам, не достигшим 20-летнего возраста. В настоящее время алкоголь могут покупать лица, достигшие 18 лет.

Все поправки приняты пока во втором чтении. Это означает, что во втором чтении законопроект должен быть утвержден Сеймом, а затем документ вернется на рассмотрение в ответственную парламентскую Комиссию по социальным и трудовым вопросам - могут поданы и новые поправки. И только после этого Сейм утвердит закон в окончательном третьем чтении.

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