Во вторник, 26 марта, Комиссия Сейма по социальным и трудовым вопросам концептуально решила ограничить время торговли алкоголем по будним дням и субботам. Если сейчас в эти дни можно приобрести в магазинах с 8.00 до 22.00, то предусматривается, что в дальнейшем только с 10.00 до 20.00. К вопросу о введении еще более жестких ограничениях торговли спиртным по воскресеньям депутаты вернутся после Пасхи. Также парламентская комиссия поддержала предложение Министерства здравоохранения повысить возрастной ценз, разрешив приобретать алкоголь только с 20 лет вместо нынешних 18 лет.
Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu.
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit