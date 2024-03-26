Во вторник, 26 марта, Комиссия Сейма по социальным и трудовым вопросам концептуально решила ограничить время торговли алкоголем по будним дням и субботам. Если сейчас в эти дни можно приобрести в магазинах с 8.00 до 22.00, то предусматривается, что в дальнейшем только с 10.00 до 20.00. К вопросу о введении еще более жестких ограничениях торговли спиртным по воскресеньям депутаты вернутся после Пасхи. Также парламентская комиссия поддержала предложение Министерства здравоохранения повысить возрастной ценз, разрешив приобретать алкоголь только с 20 лет вместо нынешних 18 лет.