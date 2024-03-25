Министерство здравоохранения инициирует сокращение времени торговли по рабочим дням и субботам, а также предлагает разрешить продавать спиртное по воскресеньям только с 10.00 до 15.00. В повестке дня политиков остается и вопрос о повышении возрастного ценза — с 18 до 20 лет — на право покупать алкоголь.
Во вторник, 25 марта, Комиссия Сейма по социальным и трудовым делам, во втором чтении рассматривала поправки в Закону "Об обороте алкогольных напитков". Среди прочих предложений была дана и оценка поправке Минздрава, считающего, что нужно ограничить время торговли алкоголем. Другие министерства, правда, такой подход не поддержали.
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