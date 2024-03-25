Министерство здравоохранения инициирует сокращение времени торговли по рабочим дням и субботам, а также предлагает разрешить продавать спиртное по воскресеньям только с 10.00 до 15.00. В повестке дня политиков остается и вопрос о повышении возрастного ценза — с 18 до 20 лет — на право покупать алкоголь.