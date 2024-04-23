Уже три месяца Сейм рассматривает поправки к Закону "Об обороте алкогольных напитков", предусматривающие новые ограничения: сокращение времени торговли алкоголем в магазинах, повышение с 18 до 20 лет возраста, с которого можно покупать спиртное, требования к производителям указывать содержание состава и калорий в напитках на этикетках. В программе 'Spried ar Delfi с Алиной Ластовской глава Комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам Андрис Берзиньш (Союз "зеленых" и крестьян) и исполнительный директор Латвийской ассоциации алкогольной отрасли Давис Витолс спорят о том, насколько эффективны для здоровья нации будут новые запреты.
Время торговли алкоголем
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