Сегодня Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону об устройстве Кабинета министров, которые гласят, что Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) с 1 июля будет переименовано в Министерство умной администрации и регионального развития, сообщает агентство LETA.

Как ранее сообщили в VARAM, название министерства решено изменить с учетом предстоящей реорганизации VARAM и Министерства климата и энергетики (KEM).

Как отметили в министерстве, новое название — Министерство умной администрации и регионального развития — отражает компетенцию учреждения в сфере цифровой трансформации.

Название министерства является важным элементом, отражающим приоритеты и направления государства или правительства.

После реорганизации VARAM станет руководящим учреждением госуправления в таких сферах, как охрана природы, региональное развитие, развитие самоуправлений и надзор за ними, планирование развития территории и управление землей, управление услугами госуправления, планирование, координация и управление развитием информационного общества и цифровой трансформации, а также управление цифровыми технологиями госуправления.

Ранее сообщалось, что VARAM планировало переименоваться в DARAM — Dabas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (Министерство охраны природы и регионального развития).

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !