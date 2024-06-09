Президент Латвии Эдгар Ринкевич надеется на тесное сотрудничество с новоизбранными депутатами Европейского парламента и скорой встречи с ними, чтобы обсудить приоритетные и актуальные вопросы. Об этом сам президент сообщил в социальной сети X.

"Поздравляю новоизбранных депутатов Европейского парламента, желаю им активной и творческой работы в представлении интересов Латвии и развитии безопасного и сильного Европейского союза! Надеюсь на тесное сотрудничество и скорую встречу для обсуждения приоритетных и актуальных вопросов", - написал политик.

Apsveicu jaunievēlētos Eiropas Parlamenta deputātus, novēlu aktīvu un radošu darbu Latvijas interešu pārstāvībā, un drošas un stipras Eiropas Savienības attīstībā!



Ceru uz ciešu sadarbību un drīzu tikšanos, lai pārrunātu prioritāros un aktuālos jautājumus #EU2024🇱🇻🇪🇺 — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) June 9, 2024

Ранее Ринкевич заявил, что от нового созыва Европарламента ожидается активность и участие в дебатах, что не всегда наблюдалось в последние пять лет.

Президент подчеркнул, что хотел бы, чтобы наши депутаты активно выражали позицию Латвии при голосованиях. А также, чтобы чаще возвращались на родину из Брюсселя - встречаться с избирателями, давать интервью, объяснять европейскую политику.

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