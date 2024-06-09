Президент Латвии Эдгар Ринкевич надеется на тесное сотрудничество с новоизбранными депутатами Европейского парламента и скорой встречи с ними, чтобы обсудить приоритетные и актуальные вопросы. Об этом сам президент сообщил в социальной сети X.
"Поздравляю новоизбранных депутатов Европейского парламента, желаю им активной и творческой работы в представлении интересов Латвии и развитии безопасного и сильного Европейского союза! Надеюсь на тесное сотрудничество и скорую встречу для обсуждения приоритетных и актуальных вопросов", - написал политик.
Ранее Ринкевич заявил, что от нового созыва Европарламента ожидается активность и участие в дебатах, что не всегда наблюдалось в последние пять лет.
Президент подчеркнул, что хотел бы, чтобы наши депутаты активно выражали позицию Латвии при голосованиях. А также, чтобы чаще возвращались на родину из Брюсселя - встречаться с избирателями, давать интервью, объяснять европейскую политику.