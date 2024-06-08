В потенциально низкой явке на выборах в Европейский парламент (ЕП) отчасти виноваты те, кто призывал голосовать, поскольку им не удалось мотивировать избирателей, заявил агентству LETA президент Латвии Эдгар Ринкевич. Президент заявил, что поэтому необходимо подумать, были ли предложение и кампания достаточно убедительными, чтобы привлечь к участию в выборах тех людей, которые ранее сомневались, стоит ли голосовать.

Штрафы за неучастие в выборах не являются разумной мерой, и участие следует поощрять без репрессивных методов, заявил агентству LETA Ринкевич.

Президент считает, что политикам следует активнее призывать людей делать выбор, также нужно работать над другими способами привлечения избирателей к участию.

Ринкевич отметил, что в некоторых странах введены штрафы за неявку на голосование, но они обычно не соблюдаются в полной мере и не являются достаточно хорошим решением.

Не считаю, что возможно кого-то принудить выразить свой выбор, и это ответственность самого человека, - сказал президент напомнил, что свобода - это не только право, но также ответственность и обязанность.

Ринкевич подчеркнул, что день выборов еще не закончился и мы должны сделать все, чтобы показать, что в этой особой ситуации наша политическая ответственность находится на высоком уровне. Президент напомнил, что свобода – это не только право, но и обязанность голосовать и участвовать в политическом процессе, чтобы гарантировать, что Латвия будет услышана.

На вопрос, что политикам следует сделать, чтобы повысить явку избирателей, Ринкевич ответил, что обсудить это можно будет, когда станут известны результаты выборов. Политики обычно ищут различные увлекательные возможности обратиться к людям. Ринкевичс пояснил, что иногда действия политиков могут раздражать или развлекать избирателей, но люди ценят, когда кандидаты стараются быть максимально честными. Иногда депутаты обещают приятные, но неисполнимые вещи, которые вызывают разочарование, сказал президент.

Ринкевич сказал, что от нового созыва Европарламента ожидается активность и участие в дебатах, что не всегда наблюдалось в последние пять лет. Президент подчеркнул, что хотел бы, чтобы наши депутаты активно выражали позицию Латвии при голосованиях. А также, чтобы чаще возвращались на родину из Брюсселя - встречаться с избирателями, давать интервью, объяснять европейскую политику.

Сам Эдгар Ринкевич проголосовал утром 8 июня в Юрмальском центре культуры на улице Йомас.

Президент не сообщил, за какую партию он проголосовал, сохранив политический нейтралитет. На следующий день после избрания, напомним, Эдгар Ринкевич сдал партбилет премьерской партии "Единство", как того требует от президента законодательство.

Ранее президент Латвии неоднократно призывал граждан принять участие в выборах в Европарламент. Ринкевич подчеркивал, что выборы в этот раз имеют большое значение для безопасности Латвии, поскольку Европарламент принимает решение по обороне и охране границ. Также, по словам президент, выбор среди партий достаточно широкий и "на любой вкус".

Всего в Латвии в восемь утра открыли двери 945 избирательных участков, которые будут работать до 20.00. Как сообщила Центральная избирательная комиссия, в первые два часа выборы проходили спокойно и без инцидентов.

Согласно информации, опубликованной Центральной избирательной комиссией, в Латвии в три предыдущих дня голосования на выборах в Европарламент проголосовали 128 938 избирателей, или 8,37% избирателей, имеющих право голоса. В 2019 году в дни предварительного голосования гражданский долг исполнили больше избирателей - 11,12%.

В целом явка на евровыборах в 2019 году составила 33,53%. В парламентских выборах в Латвии традиционно принимают участие более половины от всех избирателей.

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