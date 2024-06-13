Чтобы оплатить обеды в рижских школах, родителям приходится совершать международный платеж, за который каждый раз взимается комиссия. Такой порядок был введен два года назад как временный, но с тех пор ничего не изменилось, пишет портал lsm.lv.

Система школьного питания очень фрагментарная и сложная. Часть услуги оплачивает самоуправление, а часть – родители, и Рижская дума выбрала своим партнером по расчетам латвийскую компанию Corporate Solutions, которая быстро смогла обеспечить цифровую платформу для платежей. Так появилась платформа pusdienlaiks.lv, которая позже стала Mily.lv. Платежи через эту платформу поступают в литовский банк Revolut.

Как пояснил Янис Мейя из Латвийской ассоциации предприятий общественного питания, платформа — это мост между поставщиком услуг общественного питания и родителями. Платформа нужна для того, чтобы упростить получение услуг родителям и детям.

Сначала у родителей было множество вопросов и претензий, постепенно поток жалоб иссяк, но и сейчас в социальных сетях мелькают полные возмущения посты. Возможно, потому, что на платформе предстоят изменения, и теперь родителям рассылают об этом сообщения, но какие именно будут изменения, пока неясно.

"Слов нет, как меня бесит Pusdienlaiks/Milly! -пишут родители в X. - Авторитарный стиль коммуникации. И да, счет в Revolut, а если не нравится - можете отказаться".

В Рижской думе рассказали, что условием для поставщиков услуг общественного питания было обеспечение безналичных расчетов и электронных договоров. Поставщики услуг, выбрали эту платформу, которая обеспечивает договоры и платежи в одной системе, но это не означает, что родитель не может заключить договор с поставщиком услуг общественного питания без посредничества платформ и платить непосредственно в банк.

"Это каждый раз бесит. И функциональность сайта, и то, что я плачу не латвийскому предприятию, и стиль коммуникации", - пишут другие родители.

Как рассказала некая мать троих детей, за каждое перечисление в электронный кошелек своих детей она платит по 36 центов. И заплатить за всех троих сразу нельзя, потому что у каждого свой электронный кошелек. "Мне кажется, так быть не должно, ведь все остальные платежи мы делаем между счетами крупных банков. Это решение очень невыгодно для тех родителей, чьи дети учатся в Риге. Два года назад, когда появилась платформа, был аргумент, что ее нужно запустить как можно быстрее, и еще тогда родители возмущались этими международными платежами в литовский банк. Тогда сказали, что это временно, это нужно сделать быстрее, и вот решение. В очередной раз убеждаюсь, что нет ничего более постоянного, чем временное".

По словам Яниса Мейи из Латвийской ассоциации предприятий общественного питания, "теперь, когда учебный год закончился, мы ведем переговоры с разработчиками платформы и знаем, что для удобства родителей будут новые функциональные решения, в том числе более удобные способы оплаты".

Представитель Mily.lv Имант Фелсбергс не конкретизировал, какие именно изменения ожидаются, потому что они будут введены только с нового учебного года, а пока надо ждать.

Вопреки утверждениям Рижской думы, родители говорят, что выбрать другой способ оплаты нельзя. На самом деле вопрос намного шире: почему вообще предприятия предпочитают вести свои финансовые операции не в латвийских банках, а в Литве?

"Мы работаем над пересмотром требований, чтобы они не были слишком жесткими и бюрократическими. В то же время мы видим необходимость и общего улучшения качества обслуживания клиентов. Мы знаем, что есть несколько литовских платежных учреждений, где можно открыть счет легко, удобно, удаленно, в течение часа. Так что вопрос тут в доступности услуг", - говорит руководитель управления предотвращения отмывания денег Банка Латвии Кристап Марковскис.

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