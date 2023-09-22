Родители рижских школьников недовольны системой оплаты обедов — они вынуждены платить через литовскую платформу: перечисления обременяются комиссией в размере 10 центов и долго обрабатываются. Об этом сообщает программа Латвийского радио 4 "Домская площадь".

Впрочем, представитель Рижской думы Синдия Гравере возражает — в отличие от прошлогоднего шквала родительских претензий, в этом учебном году жалобы на работу системы единичны. Комментируя выбор для оплаты обедов именно платформы pusdienlaiks.lv, Синдия Гравере сказала: "Мы выдвинули свои условия, и поставщики питания вышли со своими предложениями. Мы заключили договор с 19 поставщиками, а они уже сами выбрали эту платформу. Что касается начисления комиссий на каждый платеж, об этом следует спрашивать у представителей самой платформы pusdienlaiks.lv".

Гравере добавила, что сама платформа — не литовская, а латвийская, но для перечислений действительно используется литовский счет: "Нет такого, что всем поголовно начисляется комиссия при платеже за питание школьников – все зависит от установок самого банка. В одном банке это есть, в другом может не быть".

Получить ответ от самой платформы по телефону оказалось невозможным – автоответчик объясняет, что звонки больше не принимаются и советует поискать ответ на свой вопрос на платформе pusdienlaiks.lv или писать письма. В ответ на электронный запрос представитель платформы снова отправил нас на сайт в раздел самых частых вопросов.

На вопрос "Почему я должен платить комиссию 0.36 центов за перевод?" на платформе отвечают так: Хотя некоторые латвийские банки требуют заполнения формы "Международный платеж" для перевода денежных средств на банковский счет в Литве, на практике платеж обрабатывается в рамках единой системы SEPA, и взимается та же комиссия, что и для внутренних платежей в Латвии".

Размер комиссии зависит от тарифного плана и конкретной платежной институции, которую вы используете. Комиссия банка - это оплата родительскому коммерческому банку за обработку платежа. Владельцы платформы pusdienlaiks.lv не удерживают никакую часть этой комиссии за перевод. Затраты на обслуживание платформы покрываются поставщиками питания, а не родителями.

Для предоставления услуг по обработке электронных платежей в соответствии с действующим законодательством Латвии требуется лицензия учреждения электронных платежей. Разработчиком платформы pusdienlaiks.lv является группа латвийских ИТ-компаний Corporate Solutions, которая четыре года назад получила лицензию учреждения электронных платежей, выданную Банком Литвы (регулятор), что позволяет ее дочерней компании UAB Corporate Services предоставлять платежные услуги по всей Европейской экономической зоне. Лицензия зарегистрирована в Банке Литвы и может быть проверена на сайте Комиссии финансовых рынков и капитала Латвии.

Представитель платформы также заверил: "все средства, зачисленные на электронные кошельки pusdienlaiks.lv, хранятся в Банке Литвы, и их безопасность гарантирует Банк Литвы. При этом баланс электронного кошелька родителя регулируется Соглашением об открытии и обслуживании электронного кошелька, подписанным родителями и отвечающим дистанционному соглашению с поставщиком услуг питания. Деньги с электронного кошелька списываются лишь за использованные блюда".

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram