В понедельник, 17 июня, на общем собрании правление и парламентская фракция коалиционной партии "Прогрессивные" приняли решение выдвинуть на должность министра культуры парламентского секретаря этого ведомства Агнесе Лаце. Сегодня утром министр культуры Агнесе Логина ("Прогрессивные") заявила, что оставляет должность по личным причинам.

Парламентский секретарь Министерства культуры Агнесе Лаце прежде была ведущим исследователем PROVIDUS в сфере миграции и интеграции, участвовала во многих национальных и международных проектах. Магистр политических наук Латвийского университета, степень европейского магистра в социологии со специализацией в международной миграции и сплочении общества Университета Амстердама, Деусто и Остенбрюка.

Как указано на странице PROVIDUS, прежний опыт работы Лаце связан с рядом латвийских учреждений госуправления и самоуправлений, она также занимала должность ассистента по исследовательской работе в Бюро верховного комиссара по вопросам нацменьшинствам Европейской организации безопасности и сотрудничества, должность исследователя Института исследования миграции в Университете Коча и эксперта по миграции и вопросам разнообразия в Фонде общественной интеграции. Агнесе Лаце работала консультантов в Агентстве беженцев ООН и исследователем в Латвийском университете.

На минувших выборах в Европарламент Агнесе Лаце баллотировалась в "Прогрессивных". В анкете кандидата указано, что она отлично владеет английским языком, хорошо - немецким и голландским, на уровне основных знаний - испанским.

В анкете Лаце указала, что родилась в 1987 году и живет в Риге.

"Прогрессивные" определили, что главные критерии при выборы кандидата на должность: работы в министерстве, высокое понимание культуры, медиа-политики и вопросов интеграции, а также безупречная репутация. Фракция пригласит на встречу с выдвинутым кандидатом правительственные фракции "Нового Единства" и Союза "зеленых" и крестьян, а также оппозиционные фракции Сейма.

Предполагается, что вопрос об утверждении в должности Агнесе Лаце может состояться до ухода Сейма на летние каникулы - то есть, до Лиго.

В апреле этого года Агнесе Лаце выступала в Сейме во время дебатов по проекту решения о выражении недоверия министру культуры Агнесе Логиной, поданному оппозиционным Национальным объединением. Пока министр была в командировке, парламентский секретарь сказала в ее защиту следующие слова: "Прежде чем мы все вместе дадим возможность интерпретировать заявления и действия министра, я призываю вас услышать факты, и они однозначны. Более 10 лет Министерством культуры руководят министры Национального объединения, у которых все это время была и возможность разрешить столь важные для этой политической силы вопросы. Однако сильнее этого желания был выбор не трогать их, промолчать, отложить их, потому что сейчас мы видим, что они вызывают острую реакцию как в обществе, так и в риторике политических сил. И возможно, что политически разумнее было бы поступать именно так - отложить, затянуть, попридержать министра, который берет на себя риск не быть популярным, а действовать во имя единого, сплоченного и безопасного в будущем общества".

Также Лаце, говоря о будущем общественных медиа - именно Министерство культуры отвечает за эту сферу - отметила, что содержание на языках нацменьшинств, в том числе, на русском языке, есть и в других странах Европейского союза, которые граничат с Россией - в Финляндии, Эстонии, Литве и Польше. Заявив, что доминирование русского языка должно быть уменьшено, Лаце все же подчеркнула, что теперь уже бывший министр культуры Логина проявила смелость, сказав, что русский язык должен быть представлен в общественных медиа.

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