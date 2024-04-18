В четверг, 18 апреля, Сейм отклонил проект решения оппозиционного Национального объединения о выражении недоверия министру культуры Агнесе Логиной ("Прогрессивные"). Нацобъединение было возмущено высказываниями Логиной о необходимости все же сохранить, увеличив присутствие языков других нацменьшинств, содержание общественных масс-медиа на русском языке. Однако против отставки проголосовали 66 депутатов - как вся правящая коалиция, так и часть оппозиции.

На заседании Сейма депутат Сейма от оппозиционной "Латвии на первом месте" Айнар Шлесерс, находясь на трибуне, включил на мобильном телефоне аудиозапись на русском языке.

"Это Соловьев. Сегодня в интернете можно найти все, что вы так хотите запретить", - сказал Шлесерс, перебивая спикера Сейма Дайгу Миериню (Союз "зеленых" и крестьян), сделавшую замечание за использование русского языка на заседании: "И мы хотим запретить русскоязычные общественные медиа? Нажмите кнопку Youtube - и все сможете послушать. Вы хотите, чтоб они Соловьева слушали? Латвии нужны журналисты, которые на русском языке способны объяснять ситуацию, чтобы латвийские русскоязычные могли получить взгляд латвийских русских, которые говорят об этом именно на русском языке. Потому что, к сожалению, многие ежедневно слушают Соловьева. У вас у каждого есть телефон. Вы хотите запретить мобильные телефоны? Youtube в Латвии?".

"В качестве одной из основных задач в Латвии в недавно опубликованных планах Кремля в Латвии было укрепление русского языка и превращение его де-факто во второй государственный язык Латвии. То, что предлагает министр культуры, планами Кремля предусмотрено. С помощью финасируемых государством общественных медиа в Латвии закрепляется фактическое двуязычие. Культивирование параллельного мира, в котором можно спокойно функционировать, зная только русский язык. Такая среда называется "русским миром", и она представляет собой явную угрозу безопасности Латвии", - заявил депутат от Нацобъединения Эдвинс Шноре.

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