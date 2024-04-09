Foto: Ilmars_Znotins, Valsts prezidenta kanceleja

В понедельник, 8 апреля, в Рижском замке состоялась дискуссия об общественных масс-медиа, инициированная президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем. Тема, которая с осени прошлого года стала, по выражению самого президента,"горячей картошкой" - прекращение с 1 января 2026 года производства содержания и вещания на русском языке общественными медиа, как это предписывает Концепция национальной безопасности - оказалась самой обсуждаемой.

В дискуссии принимали участие представители Совета по общественным масс-медиа (SEPLP), Национального совета по электронным средствам массовой информации (NEPLP), Латвийского радио и Латвийского телевидения, журналистских организаций, медийные эксперты, а также депутаты Сейма, министр культуры Агнесе Логина ("Прогрессивные"), экс-президент Латвии Эгилс Левитс. В роли ведущего двухчасовой дискуссии выступил сам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Во вводном слове президент напомнил, что концепция национальной безопасности предусматривает отказ общественных масс-медиа от русского языка с 2026 года. Ринкевич отметил, что Концепцию нацбезопасности Сейм утвердил конституционным большинством - более чем двумя третями голосов депутатов Сейма. И хотя к самому процессу рассмотрения, утверждения и возможностям вносить изменения в поданный в Сейм документ могут возникать вопросы, нельзя не считаться с мнением парламентского большинства.

В то же время Ринкевич обозначил, что нужно искать ответ на вопрос: а как с 2026 года будет осуществляться коммуникация с нацменьшинствами?

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