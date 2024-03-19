Во вторник, 19 марта, президент Латвии Эдгар Ринкевич встретился в Рижском замке с Совета по общественным электронным средствам массовой информации Санитой Уплеей-Йегермане. Глава государства еще раз поблагодарил Уплею-Йегермане за то, что она продолжит исполнять обязанности члена SEPLP до завершения срока полномочий, актуализируя в своей работе ряд вопросов, связанных с объединением общественных медиа, моделью управления и редакционной независимостью общественными медиа, а также переходом общественных медиа на содержание на государственном языке с 1 января 2026 года.

"Разнообразие мнений и различное видение дальнейшего развития общественных медиа должно быть, и в демократическом общество это уважается. Однако в этих дискуссиях нельзя потерять главную цель — работать над тем, что решено Сеймом, а именно, над объединением общественных медиа и полным переходом общественных медиа на содержание на латышском языке с 2026 года. Также нужно думать о содержании на языках нацменьшинств. Поэтому призываю всех членов Совета по общественным электронным средствам массовой информации придерживаться этой цели и работать конструктивно, не отступая от того, что решено", — заявил по итогам встречи президент Эдгар Ринкевич.

А 8 апреля в Рижском замке состоится расширенная дискуссия о дальнейшем развитии общественных медиа: будут приглашены представители всех фракций Сейма и Министерства культуры, члены Совета по общественным электронным средствам массовой информации (SEPLP), омбудсмена в сфере медиа, руководства самих общественных, редакторов и руководителей, отвечающих в этих медиа за содержание, представителей журналистских организаций и медиа-экспертов. Об этом президент сообщил после встречи с Уплеей-Йегермане.

Напомним, что 5 марта Санита Уплея-Йегермане подала заявление о выходе из SEPLP, указав на принципиальные причины. В том числе, она считает, что в начале 2026 года должен осуществится переход на латышский язык вещания в общественных медиа. Уплея-Йегермане, указала, что у большинства SEPLP иное мнение. У Уплеи-Йегермане возникли вопросы в связи с недавним скандалом — публикацией "свинского комикса" на портале LSM.lv в день второй годовщины войны в Украине. Также сейчас внимание к SEPLP привлечено в силу грядущего объединения общественных медиа — Латвийского радио и Латвийского телевидения.

14 марта президент Эдгар Ринкевич сообщил, что Санита Уплея-Йегермане продолжит работу в Совете до истечения срока полномочий.

В январе этого года Сейм, напомним, принял в окончательном чтении поправки к Закону "Об общественных электронных средствах массовой информации и их управлении", предусматривающие, что с 2025 года будут объединены общественные медиа — Latvijas Televīzija (LTV) и Latvijas Radio.

В законе сказано, что до 31 декабря 2024 года Совет по общественным электронным средствам массовой информации (SEPLP) должен произвести необходимую деятельность по реорганизации Latvijas Televīzija (LTV) и Latvijas Radio в целях создания государственного SIA "Latvijas Sabiedriskais medijs с 1 января 2025 года. Уже 2 января 2025 года Регистр предприятия должен внести соответствующую запись в Коммерческий регистр. Соответственно, Latvijas Radio и LTV будут исключены из Коммерческого регистра.

Концепция национальной безопасности, утвержденная Сеймом осенью прошлого года, предусматривает, что с 1 января 2026 года общественные масс-медиа должны перейти к содержанию на государственном языке.

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