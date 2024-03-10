VSIA "Latvijas Televīzija" (LTV) допускает изменение доли русскоязычного контента в случае снижения спроса, а Latvijas Radio сейчас работает над постепенным увеличением доли латышскоязычного контента, сообщили агентству LETA представители LTV и Latvijas Radio, комментируя вопрос русскоязычного контента в государственных СМИ.

Представитель LTV Анита Янсоне заявила, что СМИ принимают и будут принимать решения о предоставлении контента на языках меньшинств, оценивая текущие исследования привычек медиапотребления и анализируя данные об охвате аудитории. Решения об изменениях будут приниматься LTV по мере снижения спроса на контент на языках меньшинств.

Представитель СМИ отметила, что данные по охвату аудитории по-прежнему подтверждают стабильно растущий спрос на информационный, исследовательский и аналитический контент миноритарной мультимедийной платформы rus.LSM. По данным компании "Гемиус", в январе 2024 года портал посетило более 200 тысяч человек, а в 2022 году платформа набрала рекордную аудиторию в соцсетях Facebook" и Youtubе. Рост продолжился и в 2023 году.

Страница портала rus.LSM на Facebook на данный момент насчитывает более 300 тысяч подписчиков, а количество пользователей Youtube за последние два года увеличилось почти вдвое: с 44 662 подписчиков на конец 2022 года до 85 446 подписчиков на 1 марта этого года. Кроме того, количество просмотров на Youtubе контента портала rus.LSM в 2023 году составило 15,251 миллиона, что на 99% больше, чем в 2022 году. Общее количество просмотров в час составляет 1,727 миллиона часов, что на 90% больше, чем в 2022 году, сообщила Янсоне.

По мнению представительницы Латвийского радио Индры Зомеровски, государственные СМИ должны быть свободны в редакционном выборе того, как и через какие каналы обращаться к аудитории. Зомеровска заявила, что госсредства массовой информации имеют юридическое обязательство учитывать разнообразие латвийского общества и обязательства, налагаемые целями общественного блага, по охвату все более широкой части общества, включая меньшинства.

Зомеровская, ссылаясь на закон, заявила, что государственные электронные СМИ создают программы, их фрагменты и другие услуги на языках меньшинств, чтобы способствовать ощущению у всех жителей Латвии своей принадлежности к Латвии, интеграции общества и более глубокому пониманию общественных, социальных и культурных процессов.

Основные принципы государственных СМИ гласят, что они свободны от политического, экономического, индивидуального вмешательства групп интересов и другого вмешательства в их работу. Латвийское радио считает, что запрет на создание контента на языках меньшинств является прямым вмешательством в деятельность СМИ.

"Мы не можем игнорировать тот факт, что примерно 24% населения Латвии имеют русскую национальность — это самое крупное меньшинство в Латвии. В настоящее время, в условиях войны, дискуссии о запрете русского языка в государственных СМИ противоречат цели — усиление безопасности информационного пространства", — говорит представитель радио.

По словам Зомеровски, такие влиятельные СМИ, как "Би-би-си" и "Немецкая волна", тоже имеют свои редакционные статьи на русском языке, а в Литве и Эстонии не планируют запрещать контент на русском языке.

Латвийское радио постоянно вносит изменения в редакционную политику миноритарного канала "Latvijas Radio 4", увеличивая долю контента на латышском языке.

"Например, "Новости простым языком" каждый день транслируются на латышском языке, введена новая рубрика по обучению латышскому языку, по возможности предусмотрен синхронный перевод прямых трансляций, чтобы донести до аудитории мнение экспертов и интервьюируемых, которые говорят на госязыке… Доля латышского языка с каждым днем ​​растет и будет расти, так как все больше людей дают интервью на латышском языке", — привела примеры представитель радио.

Комментируя аудиторию "Latvijas Radio 4", Зомеровская отметила, что в 2023 году еженедельная аудитория составила около 153 тысяч слушателей и выросла по сравнению с 2022 годом. По ее мнению, 2/3 слушателей старше 55 лет и подвергаются риску дезинформации.

По оценкам Латвиийского Радио, в случае закрытия Latvijas Radio 4" государственные СМИ потеряют аудиторию от 100 000 до 125 000 человек, в основном в Риге и Латгале, не считая пользователей цифрового контента, число которых продолжает расти.

Латвийское радио полагает, что "запрет на создание качественного контента, основанного на ценностях латвийского общества, на русском языке увеличит потребление нелегального контента российских пропагандистских каналов, который широко доступен".

Как сообщалось, Совет общественных электронных СМИ (SEPLP) видит возможность постепенного сокращения доли русскоязычного контента в государственных СМИ. Дискуссия о языковом вопросе в СМИ активизировалась после того, как Санита Уплея-Егермане объявила о своем уходе из SEPLP.

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