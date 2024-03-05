Член Совета по общественным электронным масс-медиа (SEPLP) Санита Уплея-Йегермане подала заявление о выходе и SEPLP, не скрывая, что причины две. Во-первых, она не согласна с позицией SEPLP о русском языке в общественных масс-медиа, во-вторых, у нее были вопросы в связи с недавним скандалом — публикацией "свинского комикса" на портале LSM.lv в день второй годовщины войны в Украине. Уход из Совета Саниты Уплеи-Йегермане — менее, чем за год до объединения Латвийского радио и Латвийского телевидения, в котором SEPLP отведена большая роль — прокомментировал президент Латвии Эдгар Ринкевич. Именно главе государства предстоит выдвинуть нового кандидата в SEPLP.

Журналист Санита Уплея-Йегермане, работавшая в массс-медиа 28 лет, выла выдвинута в SEPLP бывшим президентом Эдгаром Левитсом и утверждена в должности члена Совета в августе 2021 года. В своем комментарии, разъясняющем причины ухода из SEPLP, она написала, что ее мнение о наличии русскоязычного контента в общественных масс-медиа отличалось от позиции остальных членов Совета. Уплея-Йегермане выступала за то, чтобы в 2026 году нужно осуществить "концептуальный переход в использовании языков", то есть, за реализацию пункта Концепции национальной безопасности, гласящего, что общественные масс-медиа должны с этого года вещать на государственном языке.

Также Уплея-Йегермане упоминает и о том что чувствует ответственность за деятельность общественных масс-медиа в целом, а также за то, что портал LSM.lv опубликовал 24 февраля 2024 года — в дату второй годовщины военного вторжения России в Украину — один из эпизодов "Свинского комикса". Напомним, что в этом комиксе украинские солдаты были изображены в образах свиней. Скандал поднялся не шуточный, публикация была снята, ситуацию, отметив, что сам по себе юмор дело хорошее, но все надо учитывать и контекст, прокомментировал президент страны Эдгар Ринкевич.

Ринкевич: остальным членам SEPLP должны публично высказаться об опасениях Уплеи-Йегермане

Двум другим членам следует публично высказаться об опасениях, высказанных Санитой Уплеей-Йгермане, а не делать вид, что все в порядке, подчеркнул во вторник, 5 марта, президент страны Эдгар Ринкевич на встрече со спикером Сейма Дайгой Миериней (Союзз "зеленых" и крестьян).

Президент акцентировал, что в обществе должна быть более широкая дискуссия, поскольку ожидается объединение Латвийского телевидения и Латвийского радио. Также более широкая дискуссия необходима в связи с геополитическими событиями, которые поднимают вопросы о роли масс-медиа в обществе, которое борется с дезинформацией и постоянно подвергается пропагандистским атакам.

"Дискуссия об общественных медиа, роли и месте медиа-среды, свободе слова и печати, о том, как мы обсуждаем спорные темы, спорные публикации, в том числе комиксы, необходима. В демократическом обществе ни судебная власть, ни политики, ни правительство, ни президент, ни Сейм, ни журналисты не являются неприкосновенными. Нас, наши действия, заявления можно и нужно обсуждать. Мы также должны уважительно реагировать на критику", — сказал Ринкевич.

Президент заявил, что есть ряд вопросов, которые не следует заметать "под ковер". Их надо обсуждать. Ринкевич отметил, что Сейм проголосовал за концепцию Национальной безопасности, которая предусматривает, что с 1 января 2026 года контент, создаваемый общественными СМИ, должен быть только на латышском языке и на языках, принадлежащих европейскому культурному пространству. Ринкевич подчеркнул, что необходимо сосредоточиться на том, как это решение будет реализовано.

"Речь идет о том, как мы боремся за свое информационное пространство. К сожалению, пока я не вижу прогресса в том, как мы будем выполнять то, что решено в концепции, хотя до установленного срока осталось два года. Я хотел бы услышать подробнее, как два общественных медиа будут продолжать процесс объединения. Да, пока все работают, но SEPLP должен предоставить общественности более широкий отчет о том, как мы к этому идем. Общественные медиа — это вопрос всего общества, ", — сказал президент.

Кто станет кандидатом в SEPLP от нового президента?

На встрече со спикером Сейма Дайгой Миериней президент также обсудил, каким будет порядок освобождения от должности от должности члена SEPLP Саниты Уплеи-Йегермане — парламенту предстоит голосовать за отставку.

Санита Уплея-Йегермане — член SEPLP, выдвинутый президентом. В данном случае — еще прежним президентом Эгилом Левитсом. В состав SEPLP входят три человека: одного выдвигает президент, еще одного — Совет по реализации Меморандума о реализации сотрудничества негосударственного организаций и Кабинета министров, третьего — Сейм. Кроме Уплеи-Йегермане в SEPLP сейчас работаю глава Совета Янис Сикснис, а также Янис Эглитис — у обоих большой опыт работы в медиа.

Теперь перед президентом Ринкевичем стоит задача выдвинуть кандидата. Президент поблагодарил Уплею-Йегермане за работу, и пообещал с ней встретиться: "Общественные медиа важны. Их независимость абсолютно важна, но в демократическом обществе обо всех вопросах можно дискутировать и в дискуссии могут участвовать все члены обществе. Встречусь и поговорю с Уплеей-Йегермане Начнем также поиск кандидатов и процесс выдвижения. Я воздержусь от упоминания конкретного срока, поскольку законом установлена процедура, в которой Сейм говорит свое слово, освобождая от должности члена Совета, и в которой президент высказывает свое слово о новорм кандидате. Завершающее слово будет у Сейма, который оценит кандидата, выдвинутого президентом. Также Сейм должен будет поддержать или отклонить кандидата", — сказал Эдгар Ринкевич.

Роль SEPLP при объединении Латвийского радио и Латвийского ТВ

В январе этого года Сейм, напомним, принял в окончательном чтении поправки к Закону "Об общественных электронных средствах массовой информации и их управлении", предусматривающие, что с 2025 года будут объединены общественные медиа — Latvijas Televīzija (LTV) и Latvijas Radio.

В законе сказано, что до 31 декабря 2024 года Совет по общественным электронным средствам массовой информации (SEPLP) должен произвести необходимую деятельность по реорганизации Latvijas Televīzija (LTV) и Latvijas Radio в целях создания государственного SIA "Latvijas Sabiedriskais medijs с 1 января 2025 года. Уже 2 января 2025 года Регистр предприятия должен внести соответствующую запись в Коммерческий регистр. Соответственно, Latvijas Radio и LTV будут исключены из Коммерческого регистра.

Подобные изменения ведут и к смене или выдвижению заново руководства общественным масс-медиа, что может сказаться на редакционной политике крупного и влиятельного СМИ.

Процедура отбора и утверждения членов правления сложная и предусматривает создание специальной номинационной комиссии. Немалые полномочия по оценке и отклонению выдвинутых кандидатур остаются при этом за SEPLP.

То есть, SEPLP теряет одного из трех членов в преддверии периода принятия очень важных решений.

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