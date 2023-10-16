Предложение было представлено в сентябре. Вот одно из немногих точных сведений о нем: Концепция национальной безопасности преследует очень конкретную цель — сделать так, чтобы с 1 января 2026 года русскоязычный контент, производимый общественными СМИ, не финансировался из государственных средств. Это предложение прозвучало из уст Ритварса Янсонса (Нацобъединение), бывшего парламентского секретаря Министерства культуры. Когда мы спросили его о ходе разработки этой концепции, он резко прервал разговор, положив трубку после 52-секундного поверхностного объяснения.
Пункт концепции о запрете русского языка в общественных СМИ стал неожиданностью не только для Национального совета по электронным СМИ (SEPLP), курирующего эту сферу, но и для отдела координации стратегических коммуникаций Государственной канцелярии. Как выяснил Delfi, он удивил и некоторых политиков, которые сами принимали это решение.