Предложение было представлено в сентябре. Вот одно из немногих точных сведений о нем: Концепция национальной безопасности преследует очень конкретную цель — сделать так, чтобы с 1 января 2026 года русскоязычный контент, производимый общественными СМИ, не финансировался из государственных средств. Это предложение прозвучало из уст Ритварса Янсонса (Нацобъединение), бывшего парламентского секретаря Министерства культуры. Когда мы спросили его о ходе разработки этой концепции, он резко прервал разговор, положив трубку после 52-секундного поверхностного объяснения.